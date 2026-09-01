Трамп обратился к Apple: хочет переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Президент США Дональд Трамп обсудил с компанией Apple возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка на картах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 31 августа заявил министр внутренних дел США Даг Бургум в комментарии агентству Reuters.

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Трамп обратился к Apple

"Президент обратился непосредственно к компании Apple, поэтому я уверен, что вскоре мы увидим это изменение — озеро будет называться "озеро Америка"", — сказал министр.

Ранее стало известно, что американские пользователи Google Maps начнут видеть озеро Онтарио под названием "озеро Америка".

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Переименование вызвало споры

Американская конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингл подготовила законопроект, предусматривающий отмену указа президента США о переименовании озера Онтарио.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе Соединенных Штатов и Канады, в "озеро Америка". Решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой и срыва торговых переговоров.

Канада пообещала "дать отпор" после заявления Трампа о переименовании озера Онтарио.

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