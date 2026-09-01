Трамп обратился к Apple: хочет переименовать озеро Онтарио в озеро Америка
Президент США Дональд Трамп обсудил с компанией Apple возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка на картах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 31 августа заявил министр внутренних дел США Даг Бургум в комментарии агентству Reuters.
Трамп обратился к Apple
"Президент обратился непосредственно к компании Apple, поэтому я уверен, что вскоре мы увидим это изменение — озеро будет называться "озеро Америка"", — сказал министр.
Ранее стало известно, что американские пользователи Google Maps начнут видеть озеро Онтарио под названием "озеро Америка".
Переименование вызвало споры
Американская конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингл подготовила законопроект, предусматривающий отмену указа президента США о переименовании озера Онтарио.
Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе Соединенных Штатов и Канады, в "озеро Америка". Решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой и срыва торговых переговоров.
Канада пообещала "дать отпор" после заявления Трампа о переименовании озера Онтарио.
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