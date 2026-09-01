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Бессент на встрече с Силуановым призвал РФ прекратить войну против Украины, - заместитель главы Минфина США
В Минфине США заявили, что министр Скотт Бессент обратился к своему российскому коллеге Антону Силуанову с призывом о необходимости положить конец войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила заместитель Бессента по международным делам.
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Она отметила, что Бессент передал Силуанову сигнал о необходимости завершить войну.
"Министр Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России. ... Он донес до него, что война должна закончиться и мы хотим увидеть мирное решение", - сказала чиновница.
Также, по её словам, Бессент и Силуанов обсуждали план Трампа по обеспечению мира и экономического роста.
Что этому предшествовало?
- Ранее о встрече сообщили корреспонденты NBC News, CNBC и Fox Business. По их данным, 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией в кулуарах саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.
- Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.
- Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20.
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