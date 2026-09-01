Бессент на встрече с Силуановым призвал РФ прекратить войну против Украины, - заместитель главы Минфина США

В Минфине США заявили, что министр Скотт Бессент обратился к своему российскому коллеге Антону Силуанову с призывом о необходимости положить конец войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила заместитель Бессента по международным делам.

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Она отметила, что Бессент передал Силуанову сигнал о необходимости завершить войну.

"Министр Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России. ... Он донес до него, что война должна закончиться и мы хотим увидеть мирное решение", - сказала чиновница.

Также, по её словам, Бессент и Силуанов обсуждали план Трампа по обеспечению мира и экономического роста.

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Что этому предшествовало?

Ранее о встрече сообщили корреспонденты NBC News, CNBC и Fox Business. По их данным, 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией в кулуарах саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.

Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20.

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