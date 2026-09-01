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Новости Встреча G20
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Бессент на встрече с Силуановым призвал РФ прекратить войну против Украины, - заместитель главы Минфина США

Встреча Бессента и Силуанова: что говорят в Минфине США

В Минфине США заявили, что министр Скотт Бессент обратился к своему российскому коллеге Антону Силуанову с призывом о необходимости положить конец войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила заместитель Бессента по международным делам.

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Подробности

Она отметила, что Бессент передал Силуанову сигнал о необходимости завершить войну.

"Министр Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России. ... Он донес до него, что война должна закончиться и мы хотим увидеть мирное решение", - сказала чиновница.

Также, по её словам, Бессент и Силуанов обсуждали план Трампа по обеспечению мира и экономического роста.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее о встрече сообщили корреспонденты NBC News, CNBC и Fox Business. По их данным, 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией в кулуарах саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.
  • Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.
  • Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20.

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Автор: 

G20 (304) россия (89377) Силуанов Антон (52) Скотт Бессент (107)
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Топ комментарии
+7
Да, а кацапы сразу прониклись и прекратили войну...ДАВИТЬ тварей ватных надо а не уговаривать, призывать, взывать и ТД...
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01.09.2026 10:37 Ответить
+4
Плювати ***** хотіло на всі ці заклики. Якими все таки треба бути нікчемами та слизняками щоб їх попускала така пліснява.
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01.09.2026 10:40 Ответить
+2
Бессент хоча б на коліна не ставав перед Сілуановим?
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01.09.2026 10:47 Ответить

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