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Бессент на зустрічі з Сілуановим закликав РФ завершувати війну проти України, - заступниця глави Мінфіну США
У Мінфіні США заявили, що міністр Скот Бессент передав російському колезі Антону Сілуанову заклик прро необхідність завершувати війну проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила заступниця Бессента з міжнародних справ.
Подробиці
Вона зазначила, що Бессент передав Сілуанову сигнал про необхідність завершити війну.
"Міністр Бессент мав продуктивну зустріч з міністром фінансів Росії. ... Він доніс йому, що війна має завершитися і ми хочемо побачити мирну розв’язку", - сказала чиновниця.
Також, за її словами, Бессент та Сілуанов обговорювали план Трампа для миру та економічного зростання.
Що передувало?
- Раніше про зустріч повідомили кореспонденти NBC News, CNBC та Fox Business. За їхніми даними, 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.
- Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.
- Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20.
Топ коментарі
+6 Серый Вовк
показати весь коментар01.09.2026 10:37 Відповісти Посилання
+4 Gary Grant
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+2 Василь Тесляр #615960
показати весь коментар01.09.2026 10:47 Відповісти Посилання
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