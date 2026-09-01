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Новини Зустріч G20
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Бессент на зустрічі з Сілуановим закликав РФ завершувати війну проти України, - заступниця глави Мінфіну США

Зустріч Бессента та Сілуанова: що кажуть у Мінфіні США

У Мінфіні США заявили, що міністр Скот Бессент передав російському колезі Антону Сілуанову заклик прро необхідність завершувати війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила заступниця Бессента з міжнародних справ.

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Подробиці

Вона зазначила, що Бессент передав Сілуанову сигнал про необхідність завершити війну.

"Міністр Бессент мав продуктивну зустріч з міністром фінансів Росії. ... Він доніс йому, що війна має завершитися і ми хочемо побачити мирну розв’язку", - сказала чиновниця.

Також, за її словами, Бессент та Сілуанов обговорювали план Трампа для миру та економічного зростання.

Читайте: США розпочали масштабну кампанію економічної ізоляції Ірану, - міністр фінансів Бессент

Що передувало?

  • Раніше про зустріч повідомили кореспонденти NBC News, CNBC та Fox Business. За їхніми даними, 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.
  • Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.
  • Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20.

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Автор: 

G20 (277) росія (47557) Сілуанов Антон (32) Бессент Скот (109)
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Топ коментарі
+6
Да, а кацапы сразу прониклись и прекратили войну...ДАВИТЬ тварей ватных надо а не уговаривать, призывать, взывать и ТД...
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01.09.2026 10:37 Відповісти
+4
Плювати ***** хотіло на всі ці заклики. Якими все таки треба бути нікчемами та слизняками щоб їх попускала така пліснява.
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01.09.2026 10:40 Відповісти
+2
Бессент хоча б на коліна не ставав перед Сілуановим?
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01.09.2026 10:47 Відповісти

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