Власюк в США призвал ускорить введение "адских санкций" против России
Владислав Власюк, занимающий должность уполномоченного президента по вопросам санкционной политики, совершил рабочий визит в США. В ходе встреч он обсудил поддержку законодательной инициативы сенатора Линдси Грэма, направленной на ужесточение санкционных ограничений в отношении России и Ирана.
Об этом сообщили в посольстве Украины в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Переговоры в Конгрессе и Минторге США
Как отмечается, Власюк встретился с демократом Стени Гоером и республиканцами — председателем регламентного комитета Палаты представителей Вирджинией Фокс, сопредседателем украинского кокуса Брайаном Фицпатриком и конгрессменом Ником Лангуорти.
Кроме того, украинский чиновник провел встречи с представителями офисов конгрессменов обеих партий и должностными лицами Министерства торговли.
О чем говорили?
В ходе бесед речь шла о необходимости скорейшего принятия законопроекта Линдси Грэма о "разрушительных санкциях" для усиления давления на Россию.
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В посольстве отметили, что Украина ценит сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США и продолжает тесно сотрудничать с американскими партнерами, чтобы санкции имели максимальный эффект.
Ранее СМИ сообщили, что законопроект сенатора Грэма о "адских санкциях" против РФ застрял в Конгрессе США.
Что предшествовало
- Напомним, что в пятницу, 7 августа, Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.
- Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.
- Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".
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