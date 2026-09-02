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Новини Санкції США проти Росії
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Власюк у США закликав прискорити запровадження "пекельних санкцій" проти Росії

владислав власюк відвідав США

Владислав Власюк, який обіймає посаду Уповноваженого президента з питань санкційної політики, здійснив робочий візит до США. Під час зустрічей він обговорив підтримку законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема, спрямованої на жорсткіше санкційне обмеження Росії та Ірану.

Про це повідомили в посольстві України у США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Переговори у Конгресі та Мінторгу США

Як зазначається, Власюк зустрівся з демократом Стені Гоєром та республіканцями - головою регламентного комітету Палати представників Вірджинією Фокс, співголовою українського кокусу Браяном Фіцпатріком та конгресменом Ніком Лангуорті.

Крім того, український посадовець провів зустрічі з представниками офісів конгресменів обох партій та посадовцями Міністерства торгівлі.

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Про що говорили?

Під час розмов ішлося про необхідність якнайшвидшого ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема про "нищівні санкції" для посилення тиску на Росію.

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У посольстві зазначили, що Україна цінує сильну двопартійну підтримку в Конгресі США та продовжує тісно працювати з американськими партнерами, щоб санкції мали максимальний ефект.

Раніше ЗМІ повідомили, що законопроєкт сенатора Грема про "пекельні санкції" проти РФ загальмував у Конгресі США.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 серпня, Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.
  • Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.
  • Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

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Автор: 

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