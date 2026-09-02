Власюк у США закликав прискорити запровадження "пекельних санкцій" проти Росії
Владислав Власюк, який обіймає посаду Уповноваженого президента з питань санкційної політики, здійснив робочий візит до США. Під час зустрічей він обговорив підтримку законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема, спрямованої на жорсткіше санкційне обмеження Росії та Ірану.
Про це повідомили в посольстві України у США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Переговори у Конгресі та Мінторгу США
Як зазначається, Власюк зустрівся з демократом Стені Гоєром та республіканцями - головою регламентного комітету Палати представників Вірджинією Фокс, співголовою українського кокусу Браяном Фіцпатріком та конгресменом Ніком Лангуорті.
Крім того, український посадовець провів зустрічі з представниками офісів конгресменів обох партій та посадовцями Міністерства торгівлі.
Про що говорили?
Під час розмов ішлося про необхідність якнайшвидшого ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема про "нищівні санкції" для посилення тиску на Росію.
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У посольстві зазначили, що Україна цінує сильну двопартійну підтримку в Конгресі США та продовжує тісно працювати з американськими партнерами, щоб санкції мали максимальний ефект.
Раніше ЗМІ повідомили, що законопроєкт сенатора Грема про "пекельні санкції" проти РФ загальмував у Конгресі США.
Що передувало
- Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 серпня, Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.
- Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.
- Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".
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