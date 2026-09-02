Работа приложения "Резерв+" восстановлена, - Минобороны
После вчерашних сбоев в работе приложение "Резерв+" функционирует в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Авторизация и функции приложения работают в обычном режиме после возобновления работы сервиса вчера вечером.
Чтобы пользоваться "Резерв+", обновите приложение до последней версии в App Store или Google Play.
Некоторые пользователи еще могут сталкиваться с трудностями. Мы завершаем работу над их устранением", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Утром 1 сентября пользователи сообщили о сбое в работе приложения "Резерв+". В частности, отмечали, что приложение не обновляется и не загружается.
- Впоследствии в Минобороны заявили, что обновление "Резерв+" уже доступно всем пользователям.
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