Работа приложения "Резерв+" восстановлена, - Минобороны

После вчерашних сбоев в работе приложение "Резерв+" функционирует в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Авторизация и функции приложения работают в обычном режиме после возобновления работы сервиса вчера вечером.

Чтобы пользоваться "Резерв+", обновите приложение до последней версии в App Store или Google Play.



Некоторые пользователи еще могут сталкиваться с трудностями. Мы завершаем работу над их устранением", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Утром 1 сентября пользователи сообщили о сбое в работе приложения "Резерв+". В частности, отмечали, что приложение не обновляется и не загружается.

Впоследствии в Минобороны заявили, что обновление "Резерв+" уже доступно всем пользователям.

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