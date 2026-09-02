Роботу застосунку "Резерв+" відновлено, - Міноборони

Після вчорашніх проблем із роботою застосунок "Резерв+" працює у штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері.

Щоб користуватися Резерв+, оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play.



Окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Завершуємо працювати над їх усуненням", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Зранку 1 вересня користувачі повідомили про збій у роботі застосунку "Резерв+". Зокрема зазначали, що застосунок не оновлюється та не завантажується.

Згодом у Міноборони заявили, що оновлення Резерв+ уже доступне всім користувачам.

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