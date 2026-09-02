Роботу застосунку "Резерв+" відновлено, - Міноборони
Після вчорашніх проблем із роботою застосунок "Резерв+" працює у штатному режимі.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері.
Щоб користуватися Резерв+, оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play.
Окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Завершуємо працювати над їх усуненням", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Зранку 1 вересня користувачі повідомили про збій у роботі застосунку "Резерв+". Зокрема зазначали, що застосунок не оновлюється та не завантажується.
- Згодом у Міноборони заявили, що оновлення Резерв+ уже доступне всім користувачам.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки ж вчора відновили, і от опять?
а скільки дядьків, за цей час, опинилися на навчальних полігонах?