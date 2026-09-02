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Роботу застосунку "Резерв+" відновлено, - Міноборони

Застосунок Резерв+ відновив роботу: що радять у Міноборони?

Після вчорашніх проблем із роботою застосунок "Резерв+" працює у штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері.
Щоб користуватися Резерв+, оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play.

Окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Завершуємо працювати над їх усуненням", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Зранку 1 вересня користувачі повідомили про збій у роботі застосунку "Резерв+". Зокрема зазначали, що застосунок не оновлюється та не завантажується.
  • Згодом у Міноборони заявили, що оновлення Резерв+ уже доступне всім користувачам.

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Автор: 

Міноборони (7316) Резерв+ (133)
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Топ коментарі
+6
знову?
тільки ж вчора відновили, і от опять?
а скільки дядьків, за цей час, опинилися на навчальних полігонах?
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02.09.2026 09:46 Відповісти
+5
Напевно багато з тих хто повів першокласок до школи.
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02.09.2026 09:51 Відповісти
+3
у людоловів вчора було свято загонного полювання,кролі самі на них кидалися
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02.09.2026 09:54 Відповісти

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