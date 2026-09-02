На вокзале в германском Аугсбурге произошел взрыв: ранены двое украинцев, движение поездов приостановлено

Утром 2 сентября на центральном железнодорожном вокзале германского Аугсбурга произошел взрыв. Двое человек получили легкие травмы — местные СМИ сообщают, что это 17-летняя девушка и 18-летний юноша из Украины. После обнаружения подозрительного предмета вокзал полностью закрыли, а движение поездов приостановили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте сообщила полиция Северной Швабии.

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Двое украинцев получили акустические травмы

Взрыв прогремел в проходе здания центрального вокзала возле банка. В результате взрыва также были повреждены окна.

Полиция официально сообщила о двух легко пострадавших. Местное издание Presse Augsburg уточнило, что пострадали двое граждан Украины — 17-летняя девушка и 18-летний парень. По информации журналистов, они получили легкие акустические травмы.

Сначала правоохранители оцепили здание вокзала и первый путь, в то время как остальные пути продолжали работать. Пассажиров просили пользоваться южным и северным входами.

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После взрыва обнаружили подозрительный предмет

Впоследствии ситуация изменилась: правоохранители обнаружили подозрительный предмет и полностью закрыли здание вокзала. Движение поездов остановили.

К расследованию привлекли специалистов Баварского земельного уголовного управления.

Что именно взорвалось и что стало причиной инцидента, пока не установлено. Полиция продолжает расследование.

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