РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15477 посетителей онлайн
Новости
4 782 13

На вокзале в германском Аугсбурге произошел взрыв: ранены двое украинцев, движение поездов приостановлено

Взрыв на вокзале в Аугсбурге – ранены двое украинцев, движение поездов приостановлено

Утром 2 сентября на центральном железнодорожном вокзале германского Аугсбурга произошел взрыв. Двое человек получили легкие травмы — местные СМИ сообщают, что это 17-летняя девушка и 18-летний юноша из Украины. После обнаружения подозрительного предмета вокзал полностью закрыли, а движение поездов приостановили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте сообщила полиция Северной Швабии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Двое украинцев получили акустические травмы

Взрыв прогремел в проходе здания центрального вокзала возле банка. В результате взрыва также были повреждены окна.

Полиция официально сообщила о двух легко пострадавших. Местное издание Presse Augsburg уточнило, что пострадали двое граждан Украины — 17-летняя девушка и 18-летний парень. По информации журналистов, они получили легкие акустические травмы.

Сначала правоохранители оцепили здание вокзала и первый путь, в то время как остальные пути продолжали работать. Пассажиров просили пользоваться южным и северным входами.

Читайте также: Венгрия поддержала Германию после гибридной атаки России

После взрыва обнаружили подозрительный предмет

Впоследствии ситуация изменилась: правоохранители обнаружили подозрительный предмет и полностью закрыли здание вокзала. Движение поездов остановили.

К расследованию привлекли специалистов Баварского земельного уголовного управления.

Что именно взорвалось и что стало причиной инцидента, пока не установлено. Полиция продолжает расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия официально обвинила Россию в попытке теракта в аэропорту Лейпцига и приняла ответные меры

  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на одной из подстанций под германским Кельном вышли из строя несколько линий электропередачи. Полиция подозревает поджог.
  • Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Он добавил, что реальным ответом следовало бы считать прямые удары по всем предприятиям ФРГ, которые поставляют вооружение украинским силам, и не исключил, что "и некоторые другие места в Берлине" также могут попасть в список целей.

Автор: 

взрыв (7174) вокзал (278) Германия (7820) ранение (3542) украинцы (2974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Кацапські "вуха" стирчать за кожним терактом. А далі буде більше, бо Німеччина офіційно визнала Росію винною в атаці дрона на Лейпциг і закриває її консульство в Бонні та "Русский дом" у Берліні.
А таке кацапи не пробачать.
показать весь комментарий
02.09.2026 11:57 Ответить
+4
Аби не звинуватили потерпілих. Бо підозрювати кацапів - то є ескалація
показать весь комментарий
02.09.2026 12:22 Ответить
+3
Репетиція сценарію "як правильно паралізувати транспортну систему ЄС" задешево та підручними матеріалами.
показать весь комментарий
02.09.2026 12:00 Ответить

Загрузка...

 
 