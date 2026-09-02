На вокзалі в німецькому Аугсбурзі стався вибух: поранені двоє українців, рух поїздів зупинили

На центральному залізничному вокзалі німецького Аугсбурга вранці 2 вересня стався вибух. Двоє людей дістали легкі травми – місцеві ЗМІ повідомляють, що це 17-річна дівчина та 18-річний юнак з України. Після виявлення підозрілого предмета вокзал повністю закрили, а рух поїздів зупинили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент поінформувала поліція Північної Швабії.

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Двоє українців дістали акустичні травми

Вибух пролунав у проході будівлі центрального вокзалу поблизу банку. Внаслідок нього також були пошкоджені вікна.

Поліція офіційно повідомила про двох легко травмованих. Місцеве видання Presse Augsburg уточнило, що постраждали двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний хлопець. За інформацією журналістів, вони отримали легкі акустичні травми.

Спочатку правоохоронці оточили будівлю вокзалу та першу колію, тоді як решта колій продовжувала працювати. Пасажирів просили користуватися південним і північним входами.

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Після вибуху знайшли підозрілий предмет

Згодом ситуація змінилася: правоохоронці виявили підозрілий предмет і повністю закрили будівлю вокзалу. Рух поїздів зупинили.

До розслідування залучили фахівців Баварського земельного кримінального управління.

Що саме вибухнуло і що стало причиною інциденту, наразі не встановлено. Поліція продовжує розслідування.

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