На вокзалі в німецькому Аугсбурзі стався вибух: поранені двоє українців, рух поїздів зупинили
На центральному залізничному вокзалі німецького Аугсбурга вранці 2 вересня стався вибух. Двоє людей дістали легкі травми – місцеві ЗМІ повідомляють, що це 17-річна дівчина та 18-річний юнак з України. Після виявлення підозрілого предмета вокзал повністю закрили, а рух поїздів зупинили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент поінформувала поліція Північної Швабії.
Двоє українців дістали акустичні травми
Вибух пролунав у проході будівлі центрального вокзалу поблизу банку. Внаслідок нього також були пошкоджені вікна.
Поліція офіційно повідомила про двох легко травмованих. Місцеве видання Presse Augsburg уточнило, що постраждали двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний хлопець. За інформацією журналістів, вони отримали легкі акустичні травми.
Спочатку правоохоронці оточили будівлю вокзалу та першу колію, тоді як решта колій продовжувала працювати. Пасажирів просили користуватися південним і північним входами.
Після вибуху знайшли підозрілий предмет
Згодом ситуація змінилася: правоохоронці виявили підозрілий предмет і повністю закрили будівлю вокзалу. Рух поїздів зупинили.
До розслідування залучили фахівців Баварського земельного кримінального управління.
Що саме вибухнуло і що стало причиною інциденту, наразі не встановлено. Поліція продовжує розслідування.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на одній з підстанцій під німецьким Кельном вийшли з ладу кілька ліній електропередачі. Поліція підозрює підпал.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував звинувачення Німеччини на адресу Москви щодо події з безпілотником в аеропорту Лейпцига. Він додав, що реальною відповіддю слід було б вважати прямі удари по всіх підприємствах ФРН, які озброєні для українських сил, і не виключив, що "і деякі інші місця в Берліні" також можуть потрапити до списку цілей.
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