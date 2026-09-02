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На вокзалі в німецькому Аугсбурзі стався вибух: поранені двоє українців, рух поїздів зупинили

Вибух на вокзалі в Аугсбурзі – поранені двоє українців, рух поїздів зупинено

На центральному залізничному вокзалі німецького Аугсбурга вранці 2 вересня стався вибух. Двоє людей дістали легкі травми – місцеві ЗМІ повідомляють, що це 17-річна дівчина та 18-річний юнак з України. Після виявлення підозрілого предмета вокзал повністю закрили, а рух поїздів зупинили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про інцидент поінформувала поліція Північної Швабії.

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Двоє українців дістали акустичні травми

Вибух пролунав у проході будівлі центрального вокзалу поблизу банку. Внаслідок нього також були пошкоджені вікна.

Поліція офіційно повідомила про двох легко травмованих. Місцеве видання Presse Augsburg уточнило, що постраждали двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний хлопець. За інформацією журналістів, вони отримали легкі акустичні травми.

Спочатку правоохоронці оточили будівлю вокзалу та першу колію, тоді як решта колій продовжувала працювати. Пасажирів просили користуватися південним і північним входами.

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Після вибуху знайшли підозрілий предмет

Згодом ситуація змінилася: правоохоронці виявили підозрілий предмет і повністю закрили будівлю вокзалу. Рух поїздів зупинили.

До розслідування залучили фахівців Баварського земельного кримінального управління.

Що саме вибухнуло і що стало причиною інциденту, наразі не встановлено. Поліція продовжує розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі теракту в аеропорту Лейпцига та запровадила заходи у відповідь

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на одній з підстанцій під німецьким Кельном вийшли з ладу кілька ліній електропередачі. Поліція підозрює підпал.
  • Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував звинувачення Німеччини на адресу Москви щодо події з безпілотником в аеропорту Лейпцига. Він додав, що реальною відповіддю слід було б вважати прямі удари по всіх підприємствах ФРН, які озброєні для українських сил, і не виключив, що "і деякі інші місця в Берліні" також можуть потрапити до списку цілей.

Автор: 

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Топ коментарі
+13
Кацапські "вуха" стирчать за кожним терактом. А далі буде більше, бо Німеччина офіційно визнала Росію винною в атаці дрона на Лейпциг і закриває її консульство в Бонні та "Русский дом" у Берліні.
А таке кацапи не пробачать.
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02.09.2026 11:57 Відповісти
+3
Аби не звинуватили потерпілих. Бо підозрювати кацапів - то є ескалація
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02.09.2026 12:22 Відповісти
+2
Репетиція сценарію "як правильно паралізувати транспортну систему ЄС" задешево та підручними матеріалами.
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02.09.2026 12:00 Відповісти

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