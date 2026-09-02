Драпатый обнародовал Принципы, которыми будут руководствоваться ВСУ: Люди - самое ценное

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обнародовал принципы, которыми он будет руководствоваться при управлении Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о документе "Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и развития войск в условиях войны", который определяет намерение, восемь приоритетов, четырнадцать требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов.

Человек – самая ценная боевая способность

"Самой ценной боевой способностью Вооруженных Сил являются наши люди, и каждый командир обязан их беречь", — отметил он.

Из этого вытекают конкретные обязанности командира: должным образом подготовить военнослужащего к бою, защитить его от неоправданного риска, позаботиться о раненом, с достоинством почтить память павших и поддержать семью. Это сформулировано как требование, а не как пожелание: "Забота о наших людях не отделена от боевой эффективности – она является ее основой".

От командиров документ требует различать решительность и безрассудство: "Война требует решительности, но никогда — безрассудства". "Каждая неоправданная потеря ослабляет Вооруженные Силы".

Также отмечается, что поддержка не заканчивается с окончанием военной службы. Тем, кто защищал Украину, должны быть обеспечены надлежащая помощь, реабилитация, признание и возможности. Эту работу Вооруженные Силы будут вести совместно с Министерством обороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти, местным самоуправлением и волонтерскими организациями.

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Приоритет – защита людей, городов и сел

Первым в списке приоритетов стоит защита страны и тех, кто в ней живет. Стабилизировать фронт, сохранять и наращивать боевые возможности, перехватывать инициативу там, где это возможно, лишать противника возможности достигать его целей — это действия, цель которых укрепить защиту населения Украины, ее городов, сел и критической инфраструктуры от вражеских ударов.

Служба должна стать предсказуемой

Речь идет о том, что военные и их семьи спрашивают чаще всего: сроки, ротация и порядок увольнения. Документ заявляет о намерении изменить систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, содержания и увольнения военнослужащих — так, чтобы она обеспечивала боеспособность войск и в то же время учитывала потребности самих военнослужащих и общества.

"Обеспечить условия, при которых военная служба будет предсказуемой, справедливой и профессиональной, а кадровые решения будут основываться на потребностях войск, профессионализме и результатах службы".

Политика привлечения, прохождения и завершения службы будет формироваться с учетом уроков прошлого.

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Правда делает нас сильнее

Документ требует от командиров и штабов честных оценок: не позволять оптимизму, страху или личным амбициям искажать реальность.

"Проблемы, которые игнорируются, только нарастают". "Здоровая профессиональная дискуссия укрепляет решения; молчание их ослабляет".

Стандарт поведения одинаково обязателен для генералов, офицеров, сержантов и гражданских руководителей: в Вооруженных Силах нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам, дискриминации или несправедливости. Отдельным требованием к каждому командиру является ответственное использование государственных ресурсов.

Штаб существует для войск

Для штабов всех уровней документ устанавливает один контрольный вопрос: "Повышает ли это нашу способность воевать и добиваться успеха?" Если ответ — нет, это необходимо изменить. Каждый отчет, доклад, совещание и штабной процесс должны иметь четкую цель, устраняется дублирование, излишняя отчетность — сокращается.

Штаб должен "быть меньше там, где это возможно, быстрее там, где это необходимо, и с каждым днем становиться полезнее".

Учиться быстрее противника — ради тех, кто на передовой

Отдельный приоритет — ускорение адаптации и внедрения инноваций. Смысл этой работы в "Принципах" связан с людьми: технологии нужны там, где они позволяют выполнить задачу с меньшими потерями и меньшим риском для тех, кто непосредственно держит линию фронта. Источник изменений — не только штабы: от командиров требуется создавать среду, в которой "хорошие идеи могут поступать от любого военнослужащего, независимо от его воинского звания или должности".

Документ также требует вести войну совместно: "Ни один род войск или отдельная бригада не способны победить в одиночку".

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Заявление Драпатого

Главнокомандующий подчеркнул, что вступил в должность, "осознавая, что следующий этап этой войны требует от нас большего: командовать Вооруженными Силами Украины в войне сегодня и в то же время обеспечить, чтобы они вышли из этой войны сильнее".

"В войне ошибки могут стоить жизни. Но ошибка, которую признали, проанализировали и исправили, становится опытом. Поэтому я ожидаю от каждого военнослужащего честности, смелости говорить о проблемах и готовности совместно искать решения.

Мы должны добиться долгосрочного и справедливого мира и создать такие Вооруженные Силы Украины, чтобы в будущем ни один агрессор не имел оснований считать нападение на Украину приемлемым способом достижения своих целей", — подытожил Драпатый.

Полный текст документа доступен по ссылке.

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