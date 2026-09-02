Драпатий оприлюднив Принципи, за якими керуватиме ЗСУ: Люди - найцінніше

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив Принципи, за якими керуватиме Збройними Силами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Йдеться про документ "Принципи лідерства Головнокомандувача Збройних Сил України та розвитку війська в умовах війни", що визначає намір, вісім пріоритетів, чотирнадцять вимог до командирів усіх рівнів і вісім очікувань від штабів.

Людина – найцінніша бойова спроможність

"Найціннішою бойовою спроможністю Збройних Сил є наші люди, і кожен командир зобов’язаний їх берегти", - зазначив він.

Із цього випливають конкретні обов’язки командира: належно підготувати військовослужбовця до бою, захистити його від невиправданого ризику, подбати про пораненого, з гідністю вшанувати пам’ять полеглих і підтримати родину. Це сформульовано як вимога, а не як побажання: "Турбота про наших людей не є окремою від бойової ефективності – вона є її основою".

Від командирів документ вимагає розрізняти рішучість і безрозсудність: "Війна вимагає рішучості, але ніколи – безрозсудності". "Кожна невиправдана втрата послаблює Збройні Сили".

Також, зауважується, що підтримка не завершується з військовою службою. Тим, хто захищав Україну, мають бути забезпечені належна допомога, реабілітація, визнання та можливості. Цю роботу Збройні Сили вестимуть разом із Міністерством оборони, Міністерством у справах ветеранів, органами влади, місцевим самоврядуванням і волонтерськими організаціями.

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Пріоритет – захист людей, міст і сіл

Першим у переліку пріоритетів стоїть захист країни і тих, хто в ній живе. Стабілізувати фронт, зберігати й нарощувати бойові спроможності, перехоплювати ініціативу там, де це можливо, позбавити противника можливості досягати його цілей – це дії, мета яких посилити захист населення України, її міст, сіл та критичної інфраструктури від ворожих ударів.

Служба має стати прогнозованою

Йдеться про те, що військові та їхні родини питають найчастіше: строки, ротація і порядок звільнення. Документ декларує намір змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців – так, щоб вона забезпечувала боєздатність війська і водночас враховувала потреби самих військовослужбовців і суспільства.

"Забезпечити умови, за яких військова служба є прогнозованою, справедливою та професійною, а кадрові рішення ґрунтуються на потребах війська, професійності та результатах служби".

Політика залучення, проходження та завершення служби формуватиметься з урахуванням уроків минулого.

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Правда робить нас сильнішим

Документ вимагає від командирів і штабів чесних оцінок: не дозволяти оптимізму, страху чи особистим амбіціям спотворювати реальність.

"Проблеми, які ігнорують, лише зростають". "Здорова професійна дискусія зміцнює рішення; мовчання їх послаблює".

Стандарт поведінки однаково обов’язковий для генералів, офіцерів, сержантів і цивільних керівників: у Збройних Силах немає місця корупції, зловживанню владою, домаганням, дискримінації чи несправедливості. Окремою вимогою до кожного командира є відповідальне використання державних ресурсів.

Штаб існує для військ

Для штабів усіх рівнів документ встановлює одне контрольне запитання: "Чи підвищує це нашу здатність воювати та досягати успіху?" Якщо відповідь – ні, це необхідно змінити. Кожен звіт, доповідь, нарада і штабний процес мають мати чітку мету, усувається дублювання, зайва звітність – скорочується.

Штаб має "бути меншим там, де це можливо, швидшим там, де це необхідно, і щодня ставати кориснішим".

Навчатися швидше за противника – заради тих, хто на передовій

Окремий пріоритет – прискорення адаптації та впровадження інновацій. Сенс цієї роботи у Принципах пов’язаний з людьми: технології потрібні там, де вони дозволяють виконати завдання меншими втратами і меншим ризиком для тих, хто безпосередньо тримає лінію фронту. Джерело змін – не лише штаби: від командирів вимагається створювати середовище, у якому "хороші ідеї можуть надходити від будь-якого військовослужбовця, незалежно від його військового звання чи посади".

Документ також вимагає воювати спільно: "Жоден вид, рід військ чи окрема бригада не здатні перемогти самостійно".

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Заява Драпатого

Головоком наголосив, що прийшов на посаду, "усвідомлюючи, що наступний етап цієї війни вимагає від нас більшого: командувати Збройними Силами України у війні сьогодні та водночас забезпечити, щоб вони вийшли з цієї війни сильнішими".

"У війні помилки можуть коштувати життя. Але помилка, яку визнали, проаналізували та виправили, стає досвідом. Тому я очікую від кожного військовослужбовця чесності, сміливості говорити про проблеми та готовності спільно шукати рішення.

Ми маємо здобути довготривалий і справедливий мир та створити такі Збройні Сили України, щоб у майбутньому жоден агресор не мав підстав вважати напад на Україну прийнятним способом досягнення своїх цілей", - підсумував Драпатий.

Повний текст документу доступний за посиланням.

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