Пункт пропуска "Орловка" возобновил работу после российской атаки
Паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области возобновил работу после российской атаки в ночь на 1 сентября. В настоящее время пропускные операции там осуществляются в штатном режиме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Орловка" возобновила пропускные операции
Об возобновлении работы пункта пропуска украинские пограничники проинформировали румынскую сторону.
Людей, планирующих поездки в Румынию или в обратном направлении, призвали учесть эту информацию.
Пункт пропуска атаковали "Шахеды"
В ночь на 1 сентября российские войска атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. После этого работу "Орловки" временно приостановили.
По данным пограничников, пункт пропуска атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед". Они поразили здание и территорию пункта.
Возникли пожары, которые впоследствии локализовали спасатели.
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