Пункт пропуска "Орловка" возобновил работу после российской атаки

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Паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области возобновил работу после российской атаки в ночь на 1 сентября. В настоящее время пропускные операции там осуществляются в штатном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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"Орловка" возобновила пропускные операции

Об возобновлении работы пункта пропуска украинские пограничники проинформировали румынскую сторону.

Людей, планирующих поездки в Румынию или в обратном направлении, призвали учесть эту информацию.

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Пункт пропуска атаковали "Шахеды"

В ночь на 1 сентября российские войска атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. После этого работу "Орловки" временно приостановили.

По данным пограничников, пункт пропуска атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед". Они поразили здание и территорию пункта.

Возникли пожары, которые впоследствии локализовали спасатели.

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