Пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу після російської атаки
Поромний пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу після російської атаки у ніч на 1 вересня. Наразі пропускні операції там здійснюють у штатному режимі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 2 вересня повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Орлівка" відновила пропускні операції
Про відновлення роботи пункту пропуску українські прикордонники поінформували румунську сторону.
Людей, які планують поїздки до Румунії або у зворотному напрямку, закликали врахувати цю інформацію.
Пункт пропуску атакували "Шахеди"
У ніч на 1 вересня російські війська атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Після цього роботу "Орлівки" тимчасово призупинили.
За даними прикордонників, пункт пропуску атакували ударними безпілотниками типу "Шахед". Вони влучили у будівлю та на територію пункту.
Виникли пожежі, які згодом локалізували рятувальники.
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