Пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу після російської атаки

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Поромний пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу після російської атаки у ніч на 1 вересня. Наразі пропускні операції там здійснюють у штатному режимі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 2 вересня повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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"Орлівка" відновила пропускні операції

Про відновлення роботи пункту пропуску українські прикордонники поінформували румунську сторону.

Людей, які планують поїздки до Румунії або у зворотному напрямку, закликали врахувати цю інформацію.

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Пункт пропуску атакували "Шахеди"

У ніч на 1 вересня російські війська атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Після цього роботу "Орлівки" тимчасово призупинили.

За даними прикордонників, пункт пропуску атакували ударними безпілотниками типу "Шахед". Вони влучили у будівлю та на територію пункту.

Виникли пожежі, які згодом локалізували рятувальники.

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