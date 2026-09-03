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Новости Покушение на убийство в РФ
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Неизвестный байкер стрелял в генерала ВКС РФ Варпаховича, который отдал приказ нанести удар по "Охматдету", - росСМИ

В российском Энгельсе неизвестный совершил покушение на генерала ВВС РФ Николая Варпаховича, которого СБУ подозревает в причастности к ракетному удару по детской больнице "Охматдет".

Об этом пишет ASTRA со ссылкой на прокремлевские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По их данным, покушение на офицера ВКС РФ произошло в Энгельсе. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

"На военного напал неизвестный на мотоцикле в тот момент, когда офицер выходил из магазина в поселке Пробуждение. Он дважды выстрелил в военнослужащего: одна пуля попала в лицо, вторая — в тело. С ранениями его доставили в Саратов, где врачи борются за его жизнь. Нападавший скрылся", — говорится в сообщении.

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По данным из сети, пострадавшим оказался генерал-майор Николай Николаевич Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальнего авиационного флота ВКС РФ.

Покушение на генерала РФ Варпаховича

31 августа СБУ заочно сообщила о подозрении Николаю Варпаховичу, которого следствие считает причастным к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

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Автор: 

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Топ комментарии
+45
Зхестимо пальці, щоб падло кацапське здохло, а виконавця не піймали.
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03.09.2026 13:41 Ответить
+21
Байкер не у військовослужбовця вистрілив а у воєнного злочинця. Коли-небудь навчаться називати речі своїми іменами?
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03.09.2026 13:56 Ответить
+18
Дякуємо, ти справжній байкер
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03.09.2026 13:46 Ответить

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