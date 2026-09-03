Невідомий байкер стріляв у генерала ВКС РФ Варпаховича, який дав наказ вдарити по "Охматдиту", - росЗМІ

У російському Енгельсі невідомий скоїв замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича, якого СБУ підозрює у причетності до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це пише ASTRA із посиланням на прокремлівські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За їхніми даними, замах на офіцера ВКС РФ стався в Енгельсі. Його госпіталізували у важкому стані.

"На військового напав невідомий на мотоциклі в той момент, коли офіцер виходив із магазину в селищі Пробуждєніє. Він двічі вистрілив у військовослужбовця: одна куля влучила в обличчя, друга - в тіло. З пораненнями його доправили до Саратова, де лікарі борються за його життя. Нападник утік", - йдеться в повідомленні.

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За даними з мережі, постраждалим виявився генерал-майор Микола Миколайович Варпахович, командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС РФ.

31 серпня СБУ заочно повідомила про підозру Миколі Варпаховичу, якого слідство вважає причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За даними українських слідчих, саме підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

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