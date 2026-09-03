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Новини Замах на вбивство у РФ
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Невідомий байкер стріляв у генерала ВКС РФ Варпаховича, який дав наказ вдарити по "Охматдиту", - росЗМІ

У російському Енгельсі невідомий скоїв замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича, якого СБУ підозрює у причетності до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це пише ASTRA із посиланням на прокремлівські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За їхніми даними, замах на офіцера ВКС РФ стався в Енгельсі. Його госпіталізували у важкому стані.

"На військового напав невідомий на мотоциклі в той момент, коли офіцер виходив із магазину в селищі Пробуждєніє. Він двічі вистрілив у військовослужбовця: одна куля влучила в обличчя, друга - в тіло. З пораненнями його доправили до Саратова, де лікарі борються за його життя. Нападник утік", - йдеться в повідомленні.

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За даними з мережі, постраждалим виявився генерал-майор Микола Миколайович Варпахович, командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС РФ.

Замах на генерала РФ Варпаховича

31 серпня СБУ заочно повідомила про підозру Миколі Варпаховичу, якого слідство вважає причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За даними українських слідчих, саме підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

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Автор: 

армія рф (22261) замах (624) росія (47595) генерал (96) Енгельс (11)
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Топ коментарі
+38
Зхестимо пальці, щоб падло кацапське здохло, а виконавця не піймали.
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03.09.2026 13:41 Відповісти
+18
Байкер не у військовослужбовця вистрілив а у воєнного злочинця. Коли-небудь навчаться називати речі своїми іменами?
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03.09.2026 13:56 Відповісти
+13
Дякуємо, ти справжній байкер
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03.09.2026 13:46 Відповісти

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