Серия взрывов прогремела в Киеве: в Дарницком районе двое пострадавших, в том числе ребенок (обновлено)

В Киеве прогремела серия взрывов. Город подвергается атаке реактивных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мэр Киева Кличко заявил о работе ПВО в столице.

В Воздушных силах сообщили о движении реактивных БПЛА, хаотично перемещающихся над столицей.

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Обновленная информация

Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги. Двое пострадавших.

Повреждены два автомобиля.

В КМВА рассказали, что из-за падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Ранения получил 12-летний ребенок.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что россияне нашли новый способ эскалации с помощью реактивных дронов и не планируют сбавлять обороты.

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