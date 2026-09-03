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Серия взрывов прогремела в Киеве: в Дарницком районе двое пострадавших, в том числе ребенок (обновлено)
В Киеве прогремела серия взрывов. Город подвергается атаке реактивных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мэр Киева Кличко заявил о работе ПВО в столице.
В Воздушных силах сообщили о движении реактивных БПЛА, хаотично перемещающихся над столицей.
Обновленная информация
Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги. Двое пострадавших.
Повреждены два автомобиля.
В КМВА рассказали, что из-за падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Ранения получил 12-летний ребенок.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что россияне нашли новый способ эскалации с помощью реактивных дронов и не планируют сбавлять обороты.
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+10 Володимир Левченко #559507
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+6 Александр Мовчан #575353
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