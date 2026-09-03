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Новости Обстрелы Киева
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Серия взрывов прогремела в Киеве: в Дарницком районе двое пострадавших, в том числе ребенок (обновлено)

Взрывы раздаются в Киеве 3 сентября: город подвергается атаке реактивных БПЛА

В Киеве прогремела серия взрывов. Город подвергается атаке реактивных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Мэр Киева Кличко заявил о работе ПВО в столице.

В Воздушных силах сообщили о движении реактивных БПЛА, хаотично перемещающихся над столицей.

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Обновленная информация

Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги. Двое пострадавших.

Повреждены два автомобиля.

В КМВА рассказали, что из-за падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Ранения получил 12-летний ребенок.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Зеленский заявил, что россияне нашли новый способ эскалации с помощью реактивных дронов и не планируют сбавлять обороты.

Читайте: РФ снова атакует Киев реактивными "шахедами": возник пожар в многоэтажке, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27358) реактивный шахед (22)
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Топ комментарии
+10
статист випустить вечором відосик - такі вони важкі будні преZедента згвалтованої ним України
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03.09.2026 16:26 Ответить
+6
Так ось як виглядає небезпека літати цивільним літакам в небі Мацковії , про яку весь світ попередив нещодавно ЦАР!
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03.09.2026 16:51 Ответить
+4
Сиди вдома.... Примітиву аби що ляпнути в коментарях, розуму не вистачає, щоб змістовний коментар надати. І так багато років. Ну, буває...
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03.09.2026 16:37 Ответить

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