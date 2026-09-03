Серія вибухів пролунала в Києві: у Дарницькому районі двоє постраждалих, зокрема дитина (оновлено)

У Києві пролунала серія вибухів. Місто перебуває під атакою реактивних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Мер Києва Кличко заявив про роботу ППО у столиці.

У Повітряних силах повідомили про рух реактивних БпЛА, що здійснюють хаотичне переміщення над столицею.

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Оновлена інформація

Пізніше Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги. Двоє постраждалих.

Пошкоджені дві автівки.

У КМВА розповіли, що через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранень зазнала 12-річна дитина.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що росіяни знайшли нову ескалацію реактивними дронами і не планують зменшувати її обертів.

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