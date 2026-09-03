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Серія вибухів пролунала в Києві: у Дарницькому районі двоє постраждалих, зокрема дитина (оновлено)
У Києві пролунала серія вибухів. Місто перебуває під атакою реактивних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Мер Києва Кличко заявив про роботу ППО у столиці.
У Повітряних силах повідомили про рух реактивних БпЛА, що здійснюють хаотичне переміщення над столицею.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги. Двоє постраждалих.
Пошкоджені дві автівки.
У КМВА розповіли, що через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранень зазнала 12-річна дитина.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що росіяни знайшли нову ескалацію реактивними дронами і не планують зменшувати її обертів.
Топ коментарі
+11 Володимир Левченко #559507
показати весь коментар03.09.2026 16:26 Відповісти Посилання
+7 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар03.09.2026 16:51 Відповісти Посилання
+4 Timur Timur
показати весь коментар03.09.2026 16:37 Відповісти Посилання
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