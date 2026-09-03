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Новини Обстріли Києва
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Серія вибухів пролунала в Києві: у Дарницькому районі двоє постраждалих, зокрема дитина (оновлено)

Вибухи лунають у Києві 3 вересня: місто під атакою реактивних БпЛА

У Києві пролунала серія вибухів. Місто перебуває під атакою реактивних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Мер Києва Кличко заявив про роботу ППО у столиці.

У Повітряних силах повідомили про рух реактивних БпЛА, що здійснюють хаотичне переміщення над столицею.

Також читайте: Ворог атакував реактивним БпЛА Рівненщину: троє постраждалих, пошкоджено житловий будинок

Оновлена інформація

Пізніше Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги. Двоє постраждалих.

Пошкоджені дві автівки.

У КМВА розповіли, що через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранень зазнала 12-річна дитина.

Що передувало?

  • Раніше президент Зеленський заявив, що росіяни знайшли нову ескалацію реактивними дронами і не планують зменшувати її обертів.

Читайте: РФ знову атакувала Київ реактивними шахедами: виникла пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (16947) реактивний шахед (21)
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Топ коментарі
+11
статист випустить вечором відосик - такі вони важкі будні преZедента згвалтованої ним України
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03.09.2026 16:26 Відповісти
+7
Так ось як виглядає небезпека літати цивільним літакам в небі Мацковії , про яку весь світ попередив нещодавно ЦАР!
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03.09.2026 16:51 Відповісти
+4
Сиди вдома.... Примітиву аби що ляпнути в коментарях, розуму не вистачає, щоб змістовний коментар надати. І так багато років. Ну, буває...
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03.09.2026 16:37 Відповісти

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