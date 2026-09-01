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Новини Обстріли Києва
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РФ знову атакує Київ реактивними шахедами: виникла пожежа у багатоповерхівці, є постртаждалі (оновлено)

Вибухи пролунали 1 вересня у Києві: РФ атакує шахедами

У Києві вранці 1 вересня пролунали вибухи, місто перебуває під атакою реактивних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА на Київ.

Згодом у столиці пролунали вибухи.

За даними мера Кличка, у Святошинському районі БпЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку.

Також відомо, що у Подільському районі загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів.

Згодом мер повідомив, що троє людей постраждали в багатоповерхівці в Подільському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю.

Загалом від початку доби в Києві 8 постраждалих.
Загинули 8 людей.

Читайте: У ніч на 1 вересня росіяни вбили 12 людей, зокрема громадянина Індії, - Зеленський

Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
  • Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
  • Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
  • Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
  • Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.

Читайте: РФ змінила тактику та намагається виснажити Київ безперервними атаками реактивних "шахедів", - NYT

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