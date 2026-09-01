1 877 6
РФ знову атакує Київ реактивними шахедами: виникла пожежа у багатоповерхівці, є постртаждалі (оновлено)
У Києві вранці 1 вересня пролунали вибухи, місто перебуває під атакою реактивних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА на Київ.
Згодом у столиці пролунали вибухи.
За даними мера Кличка, у Святошинському районі БпЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку.
Також відомо, що у Подільському районі загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів.
Згодом мер повідомив, що троє людей постраждали в багатоповерхівці в Подільському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю.
Загалом від початку доби в Києві 8 постраждалих.
Загинули 8 людей.
Що передувало?
- Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
- Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
- Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
- Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
- Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль