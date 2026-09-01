У ніч на 1 вересня росіяни вбили 12 людей, зокрема громадянина Індії, - Зеленський

Російська масована атака 1 вересня забрала життя 12 людей, серед загиблих - громадянин Індії.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він розповів, що у Борисполі росіяни вбили чотирьох людей, 13 осібб постраждали. У Києві ударом по залізничному депо вбили сімох людей.

В Одесі та області тисячі родин лишились без електропостачання. Демонстративно окупанти пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією, також експортну інфраструктуру

Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки.

"Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках PURL і двосторонніх постачань, і дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги. Я дякую кожному, хто допомагає Україні бути стійкішою". - підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хоче продовження війни, але вересень може змінити багато, - Зеленський після розмови з Віткоффом і Кушнером

Що передувало?

Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.

Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.

Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.

Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.

Читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо підготовки регіонів до зими: Кличка і голів ОВА попередили про персональну відповідальність