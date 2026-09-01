В ночь на 1 сентября россияне убили 12 человек, в том числе гражданина Индии, - Зеленский

Массированная атака России 1 сентября унесла жизни 12 человек, среди погибших — гражданин Индии.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Он рассказал, что в Борисполе россияне убили четырех человек, 13 человек пострадали. В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек.

В Одессе и области тысячи семей остались без электроснабжения. Демонстративно оккупанты повредили пункт пропуска на границе с Румынией, а также экспортную инфраструктуру

Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области. Всего 12 человек погибли, среди них гражданин Индии, еще десятки раненых в результате атаки.

"Россия всегда рассчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей только тогда, когда средств ПВО недостаточно. Я благодарен всем, кто помогает Украине получать антибаллистическое вооружение в рамках PURL и двусторонних поставок, и очень важно, чтобы осенью эти поступления увеличивались. Число жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи. Я благодарю каждого, кто помогает Украине стать более устойчивой", - подытожил Зеленский.

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Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.

Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО.

Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.

Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.

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