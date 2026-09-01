РФ снова атакует Киев реактивными шахедами: возник пожар в многоэтажке, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В Киеве утром 1 сентября раздались взрывы, город подвергается атаке реактивных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении Киева.

Впоследствии в столице прогремели взрывы.

По данным мэра Кличко, в Святошинском районе БПЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома.

Также известно, что в Подольском районе возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей.

Впоследствии мэр сообщил, что три человека пострадали в многоэтажке в Подольском районе, где произошло возгорание в результате атаки вражеских БПЛА на столицу.

Всего с начала суток в Киеве восемь пострадавших.

Погибли 8 человек.

В ГСЧС рассказали, что вражеский обстрел вызвал повреждение и разрушение 16-этажного жилого дома с 13-го по 16-й этажи, а также пожар на 14-м этаже с распространением на 15-м.





















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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.

Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО.

Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.

Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.

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