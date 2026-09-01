РФ снова атакует Киев реактивными шахедами: возник пожар в многоэтажке, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
В Киеве утром 1 сентября раздались взрывы, город подвергается атаке реактивных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении Киева.
Впоследствии в столице прогремели взрывы.
По данным мэра Кличко, в Святошинском районе БПЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома.
Также известно, что в Подольском районе возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей.
Впоследствии мэр сообщил, что три человека пострадали в многоэтажке в Подольском районе, где произошло возгорание в результате атаки вражеских БПЛА на столицу.
Всего с начала суток в Киеве восемь пострадавших.
Погибли 8 человек.
В ГСЧС рассказали, что вражеский обстрел вызвал повреждение и разрушение 16-этажного жилого дома с 13-го по 16-й этажи, а также пожар на 14-м этаже с распространением на 15-м.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.
- Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО.
- Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.
- Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.
- Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.
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зелений гундосий кончений утирок, давай чеши про потужні перемовини, рішення, та клятих буржуїв, що не хочуть більше нічого надавати, тобто, годувати чудо юдо клан мародерів!!!!
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