Украине нужны военные суды, прокуратура и полиция, - судья ВС Ткачук

Украине крайне необходима полноценная система военной юстиции.

Об этом заявил судья Большой палаты Верховного Суда Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

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Повод для заявления

Ткачук прокомментировал решение Верховной Рады о создании Временной специальной комиссии по вопросам создания системы военной юстиции Украины. В задачи комиссии входит подготовка законодательных решений по созданию военных судов, прокуратур и полиции, анализ практики противодействия военным преступлениям и определение направлений дальнейшего реформирования этой сферы.

Судья назвал это чрезвычайно важным шагом, подчеркнув, что необходимость такой реформы назрела еще как минимум 12 лет назад, а не после завершения войны.

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Почему это важно сейчас

По словам Ткачука, украинская армия — одна из крупнейших и наиболее опытных в Европе, а повседневная деятельность сотен тысяч военнослужащих в условиях боевых действий порождает специфический массив правоотношений, которые невозможно в полной мере урегулировать подходами мирного времени.

Он перечислил конкретные категории вопросов, требующих специализированного подхода: военные преступления, самовольное оставление части, неисполнение приказа, дезертирство, нарушение правил несения службы, ответственность командиров и подчиненных, а также особенности доказывания обстоятельств, происходящих непосредственно на поле боя.

Судья напомнил, что в Украине уже существовала система военной юстиции, ликвидированная в 2010 году, и сегодня, по его словам, последствия отсутствия такой специализированной системы ощущаются особенно остро.

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Гарантии для военных, командиров и государства

Ткачук подчеркнул, что восстановление военной юстиции не является созданием привилегий для военных — напротив, это надлежащий правовой механизм, который дает военнослужащему уверенность в том, что его дело будет рассматривать суд, понимающий специфику службы и боевых действий, а командиру — гарантию того, что его решение будет оцениваться с учетом реальных условий, в которых оно принималось.

"Сильная армия невозможна без эффективной системы военной юстиции. В то же время военное правосудие не должно означать отказ от фундаментальных принципов судопроизводства. Независимость суда, верховенство права, справедливый суд, состязательность сторон, презумпция невиновности и надлежащие процессуальные гарантии должны оставаться неизменными", — считает он.

По его словам, особенность должна заключаться не в сокращении правовых гарантий, а в профессиональной специализации судов.

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Что, по мнению судьи, нужно Украине

Ткачук перечислил элементы, которые, по его убеждению, необходимы для полноценной системы: военная полиция, военная прокуратура, военные суды и специалисты, профессионально разбирающиеся в военном праве.

Он подчеркнул, что Украина не может строить эту систему по лекалам мирного времени — нужна собственная современная модель, учитывающая боевой опыт страны, конституционные принципы и европейские стандарты.

"Военная сила государства — это не только оружие, технологии и люди. Это также право, способное обеспечить порядок, дисциплину, ответственность и справедливость во время войны", — резюмировал судья.

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