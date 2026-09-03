Україні потрібні військові суди, прокуратура і поліція, - суддя ВС Ткачук

Україні вкрай необхідна повноцінна система військової юстиції.

Про це заявив суддя Великої палати Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.

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Привід для заяви

Ткачук прокоментував рішення Верховної Ради про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань створення системи військової юстиції України. До завдань комісії віднесено підготовку законодавчих рішень щодо створення військових судів, прокуратур та поліції, аналіз практики протидії воєнним злочинам та визначення напрямів подальшого реформування цієї сфери.

Суддя назвав це надзвичайно важливим кроком, наголосивши, що необхідність такої реформи назріла ще щонайменше 12 років тому, а не після завершення війни.

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Чому це важливо зараз

За словами Ткачука, українська армія — одна з найбільших і найдосвідченіших в Європі, а щоденна діяльність сотень тисяч військовослужбовців в умовах бойових дій породжує специфічний масив правовідносин, які неможливо повною мірою врегулювати підходами мирного часу.

Він перерахував конкретні категорії питань, що потребують спеціалізованого підходу: воєнні злочини, самовільне залишення частини, невиконання наказу, дезертирство, порушення правил несення служби, відповідальність командирів і підлеглих, а також особливості доказування обставин, що відбуваються безпосередньо на полі бою.

Суддя нагадав, що Україна вже мала систему військової юстиції, яку ліквідували у 2010 році, і сьогодні, за його словами, наслідки відсутності такої спеціалізованої системи відчуваються особливо гостро.

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Гарантії для військових, командирів і держави

Ткачук наголосив, що відновлення військової юстиції не є створенням привілеїв для військових — навпаки, це належний правовий механізм, який дає військовослужбовцю впевненість, що його справу розглядатиме суд, який розуміє специфіку служби та бойових дій, а командиру — гарантію, що його рішення оцінюватимуть з урахуванням реальних умов, у яких воно ухвалювалося.

"Сильна армія неможлива без ефективної системи військової юстиції. Водночас військове правосуддя не повинно означати відмову від фундаментальних принципів судочинства. Незалежність суду, верховенство права, справедливий суд, змагальність сторін, презумпція невинуватості та належні процесуальні гарантії мають залишатися незмінними", — вважає він.

За його словами, особливість має полягати не у зменшенні правових гарантій, а в професійній спеціалізації судів.

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Що, на думку судді, потрібно Україні

Ткачук перелічив елементи, які, на його переконання, необхідні для повноцінної системи: військова поліція, військова прокуратура, військові суди та фахівці, які професійно розуміються на військовому праві.

Він наголосив, що Україна не може будувати цю систему за лекалами мирного часу — потрібна власна сучасна модель, яка враховує бойовий досвід країни, конституційні принципи та європейські стандарти.

"Військова сила держави — це не лише зброя, технології та люди. Це також право, яке здатне забезпечити порядок, дисципліну, відповідальність і справедливість під час війни", — резюмував суддя.

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