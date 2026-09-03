Финляндия отработала эвакуацию населения из-за угрозы российского нападения

Финляндия проводит крупнейшие в Европе учения по гражданской обороне со времён Второй мировой войны. Более 2000 человек, в том числе волонтёры и студенты, отрабатывают действия на случай масштабного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

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В Финляндии моделируют кибератаки и ракетные удары

Учения проходят в центральном финском городе Куопио. По сценарию, из-за кибератак нарушена работа критически важной инфраструктуры, в частности электро- и водоснабжения. Также предусмотрена угроза ракетных ударов со стороны России.

Цель учений - подготовить местные власти и гражданское население к возможному нападению. Участники отрабатывают действия, которые могут понадобиться во время реальной чрезвычайной ситуации.

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Полковник армии в отставке Аско Мухонен, организовавший учения в Куопио, отметил, что оборона Финляндии зависит не только от военных. Важную роль, по его словам, играет готовность обычных граждан отвечать за безопасность страны.

"Оборона Финляндии опирается не только на военных, но и на "менталитет" рядовых финнов, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность своей страны".

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Энергетическая инфраструктура готовится к новым угрозам

Генеральный директор энергетической компании Savon Voima Юха Расянен рассказал, что для энергетической инфраструктуры региона Куопио самыми серьезными природными угрозами остаются сильные снегопады, штормы и непогода.

В то же время после начала вторжения России в Украину и решения компании прекратить закупку российского биотоплива количество кибератак на сеть значительно возросло.

Кроме того, над линиями электропередач замечали дроны, однако установить виновных не удалось.

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Расянен подчеркнул, что полностью защититься от всех угроз невозможно. Поэтому люди должны быть готовы самостоятельно обеспечивать себя как минимум в течение 72 часов, если исчезнет электроэнергия или вода станет непригодной для питья.

Ранее сообщалось, что Турция, Грузия и Азербайджан готовят совместные военные учения по защите инфраструктуры.

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