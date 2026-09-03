Финляндия отработала эвакуацию населения из-за угрозы российского нападения
Финляндия проводит крупнейшие в Европе учения по гражданской обороне со времён Второй мировой войны. Более 2000 человек, в том числе волонтёры и студенты, отрабатывают действия на случай масштабного кризиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.
В Финляндии моделируют кибератаки и ракетные удары
Учения проходят в центральном финском городе Куопио. По сценарию, из-за кибератак нарушена работа критически важной инфраструктуры, в частности электро- и водоснабжения. Также предусмотрена угроза ракетных ударов со стороны России.
Цель учений - подготовить местные власти и гражданское население к возможному нападению. Участники отрабатывают действия, которые могут понадобиться во время реальной чрезвычайной ситуации.
Полковник армии в отставке Аско Мухонен, организовавший учения в Куопио, отметил, что оборона Финляндии зависит не только от военных. Важную роль, по его словам, играет готовность обычных граждан отвечать за безопасность страны.
"Оборона Финляндии опирается не только на военных, но и на "менталитет" рядовых финнов, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность своей страны".
Энергетическая инфраструктура готовится к новым угрозам
Генеральный директор энергетической компании Savon Voima Юха Расянен рассказал, что для энергетической инфраструктуры региона Куопио самыми серьезными природными угрозами остаются сильные снегопады, штормы и непогода.
В то же время после начала вторжения России в Украину и решения компании прекратить закупку российского биотоплива количество кибератак на сеть значительно возросло.
Кроме того, над линиями электропередач замечали дроны, однако установить виновных не удалось.
Расянен подчеркнул, что полностью защититься от всех угроз невозможно. Поэтому люди должны быть готовы самостоятельно обеспечивать себя как минимум в течение 72 часов, если исчезнет электроэнергия или вода станет непригодной для питья.
Ранее сообщалось, что Турция, Грузия и Азербайджан готовят совместные военные учения по защите инфраструктуры.
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