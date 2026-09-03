Фінляндія відпрацювала евакуацію населення через загрозу російської атаки
Фінляндія проводить найбільші в Європі навчання цивільної оборони з часів Другої світової війни. Понад 2000 людей, серед яких волонтери та студенти, відпрацьовують дії у разі масштабної кризи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.
У Фінляндії моделюють кібератаки та ракетні удари
Навчання проходять у центральному фінському місті Куопіо. За сценарієм, через кібератаки порушено роботу критичної інфраструктури, зокрема електро- та водопостачання. Також передбачена загроза ракетних ударів з боку Росії.
Мета навчань — підготувати місцеву владу та цивільних до можливого нападу. Учасники відпрацьовують дії, які можуть знадобитися під час реальної надзвичайної ситуації.
Полковник армії у відставці Аско Мухонен, який організував навчання в Куопіо, зазначив, що оборона Фінляндії залежить не лише від військових. Важливу роль, за його словами, відіграє готовність звичайних громадян відповідати за безпеку країни.
"Оборона Фінляндії спирається не лише на військових, а й на "менталітет" пересічних фінів, які готові взяти на себе відповідальність за безпеку своєї країни".
Енергетична інфраструктура готується до нових загроз
Гендиректор енергетичної компанії Savon Voima Юха Расянен розповів, що для енергетичної інфраструктури регіону Куопіо найбільшими природними загрозами залишаються сильні снігопади, шторми та негода.
Водночас після початку вторгнення Росії в Україну та рішення компанії припинити закупівлю російського біопалива, кількість кібератак на мережу значно зросла.
Крім того, над лініями електропередач помічали дрони, однак встановити винних не вдалося.
Расянен наголосив, що повністю захиститися від усіх загроз неможливо. Тому люди мають бути готовими самостійно забезпечувати себе щонайменше протягом 72 годин, якщо зникне електроенергія або вода стане непридатною для пиття.
Раніше повідомлялося, що Туреччина, Грузія та Азербайджан готують спільні військові навчання із захисту інфраструктури.
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