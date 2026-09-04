Зеленский о покушении на генерала ВКС РФ Варпаховича: "Где бы ни прятались российские преступники, их найдут"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на генерала ВВС РФ Николая Варпаховича в городе Энгельсе Саратовской области, произошедшее 3 сентября.
Об этом президент заявил во время своего обращения 3 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Украины
Зеленский говорил о россиянине в контексте атаки врага на завод "Кока-колы" под Киевом.
"Будут и наши асимметричные операции в ответ на эту российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут, и сегодня есть очередное подтверждение этого факта - подтверждение на территории Саратовской области", - заявил он.
Что об этом известно
- 3 сентября в российском Энгельсе неизвестный совершил покушение на генерала ВКС РФ Николая Варпаховича. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
- В сентябре 2025 года украинская разведка называла Николая Варпаховича среди российских командиров, причастных к стратегическому планированию и организации ракетных ударов по Украине.
-
31 августа СБУ заочно сообщила о подозрении Николаю Варпаховичу, которого следствие считает причастным к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль