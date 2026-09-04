Зеленский о покушении на генерала ВКС РФ Варпаховича: "Где бы ни прятались российские преступники, их найдут"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на генерала ВВС РФ Николая Варпаховича в городе Энгельсе Саратовской области, произошедшее 3 сентября.

Об этом президент заявил во время своего обращения 3 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция Украины

Зеленский говорил о россиянине в контексте атаки врага на завод "Кока-колы" под Киевом.

"Будут и наши асимметричные операции в ответ на эту российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут, и сегодня есть очередное подтверждение этого факта - подтверждение на территории Саратовской области", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал переговоры с партнерами из-за задержек с боевыми самолетами

Что об этом известно

3 сентября в российском Энгельсе неизвестный совершил покушение на генерала ВКС РФ Николая Варпаховича. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В сентябре 2025 года украинская разведка называла Николая Варпаховича среди российских командиров, причастных к стратегическому планированию и организации ракетных ударов по Украине.

31 августа СБУ заочно сообщила о подозрении Николаю Варпаховичу, которого следствие считает причастным к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Туле совершили покушение на директора компании по разработке беспилотников Черезова, - российские СМИ