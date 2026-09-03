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Новини Замах на вбивство у РФ
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Зеленський про замах на генерала ВКС РФ Варпаховича: "Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть"

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича у місті Енгельс Саратовської області, що стався 3 вересня. 

Про це президент сказав під час свого звернення 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

Зеленський говорив про росіянина у контексті атаки ворога на завод "Кока-коли" під Києвом.

"Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту — підтвердження на території Саратовського регіону", — заявив він.

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Що про це відомо

  • 3 вересня у російському Енгельсі невідомий скоїв замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича. Його госпіталізували у важкому стані.
  • У вересні 2025 року українська розвідка називала Миколу Варпаховича серед російських командирів, причетних до стратегічного планування та організації ракетних ударів по Україні.

  • 31 серпня СБУ заочно повідомила про підозру Миколі Варпаховичу, якого слідство вважає причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За даними українських слідчих, саме підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

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