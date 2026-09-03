Зеленський про замах на генерала ВКС РФ Варпаховича: "Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть"
Президент Володимир Зеленський прокоментував замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича у місті Енгельс Саратовської області, що стався 3 вересня.
Про це президент сказав під час свого звернення 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція України
Зеленський говорив про росіянина у контексті атаки ворога на завод "Кока-коли" під Києвом.
"Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту — підтвердження на території Саратовського регіону", — заявив він.
Що про це відомо
- 3 вересня у російському Енгельсі невідомий скоїв замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича. Його госпіталізували у важкому стані.
- У вересні 2025 року українська розвідка називала Миколу Варпаховича серед російських командирів, причетних до стратегічного планування та організації ракетних ударів по Україні.
-
31 серпня СБУ заочно повідомила про підозру Миколі Варпаховичу, якого слідство вважає причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За даними українських слідчих, саме підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль