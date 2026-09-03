Зеленський про замах на генерала ВКС РФ Варпаховича: "Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть"

Президент Володимир Зеленський прокоментував замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича у місті Енгельс Саратовської області, що стався 3 вересня.

Про це президент сказав під час свого звернення 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

Зеленський говорив про росіянина у контексті атаки ворога на завод "Кока-коли" під Києвом.

"Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту — підтвердження на території Саратовського регіону", — заявив він.

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Що про це відомо

3 вересня у російському Енгельсі невідомий скоїв замах на генерала ВКС РФ Миколу Варпаховича. Його госпіталізували у важкому стані.

У вересні 2025 року українська розвідка називала Миколу Варпаховича серед російських командирів, причетних до стратегічного планування та організації ракетних ударів по Україні.

31 серпня СБУ заочно повідомила про підозру Миколі Варпаховичу, якого слідство вважає причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За даними українських слідчих, саме підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

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