МХП Косюка становится одним из крупнейших игроков европейского рынка птицы, - Financial Times

Компания МХП Юрия Косюка расширила свое присутствие по всей Европе во время войны и оказалась в центре одного из самых острых с политической точки зрения споров о продовольствии в ЕС.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Там рассказали, что президент Франции Макрон когда-то жаловался, что стремительный рост импорта украинской курицы в ЕС обогащает "этого господина".

"Для Киева МХП является доказательством того, что украинская компания способна выстоять во время вторжения, сохранять рабочие места и привлекать средства на международных рынках.

Но для многих фермеров ЕС это совсем другое: птицеводческий гигант с низкой себестоимостью, которому помогли военные торговые уступки Брюсселя и который угрожает вытеснить их с собственных рынков", — говорится в материале.

FT отмечает, что европейские аграрные организации возмутило решение ЕС отменить пошлины и квоты на украинские продовольственные товары, а также предоставление МХП кредитов на сумму 300 млн евро Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Исполнительный директор МХП Джон Рич отверг эти обвинения как политические спекуляции. В МХП заявили, что их "конкурентное преимущество основано на эффективности управления, инвестициях и производительности, а не на преференциальных условиях".

Что известно о Косюке?

Издание отмечает, что миллиардер создал один из первых в Европе вертикально интегрированных бизнесов, контролируя разведение и выращивание птицы, убой, переработку и упаковку. В 2008 году компания вышла на Лондонскую фондовую биржу.

В 2018 году МХП начал экспортировать в ЕС куриную грудку с небольшой частью крыла, кости и кожи, что позволяло обходить квоты на импорт украинской куриной грудки в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская компания впервые за годы большой войны разместила еврооблигации (обновлено)

"В кратком описании Европейской комиссии, посвященном опасениям государств-членов в 2018 году, отмечалось, что "хотя описанную процедуру импорта украинского мяса можно считать обходом тарифных квот на птицу, она не является незаконной", — отмечает издание.

По словам представителя ЕС, это стало ранним признаком того, что МХП "соблюдает букву правил, но не дух законодательства ЕС".

Впоследствии лазейку, позволявшую обходить квоты, закрыли.

В МХП заявили, что "сама Еврокомиссия пришла к выводу, что действия МХП не были незаконными". В компании подчеркнули, что МХП "конкурировала по правилам, установленным ЕС".

В МХП также добавили, что соблюдают ключевые требования ЕС, а производство контролируется органами власти ЕС и Украины "так же, как это происходит в Польше или любой другой стране ЕС".

Война

Начало полномасштабного вторжения РФ привело к блокаде Черного моря, дефициту рабочей силы из-за мобилизации работников в армию и постоянной угрозе ракетных и дронных атак

"МХП лишился доступа к важным источникам финансирования. Снижение суверенных кредитных рейтингов ударило по корпоративным заемщикам, а валютные ограничения заставили многих институциональных инвесторов покинуть компанию", — говорится в материале.

По данным МХП, в марте прошлого года беспилотник Shahed поразил один из ее производственных объектов. Несмотря на рост в других направлениях, внутреннее производство МХП в 2025 году сократилось на 5%.

Читайте также: Украинские компании вновь стали лидерами среди крупнейших производителей птицы и яиц в Европе. СПИСОК

Однако со временем долговые инвесторы помогли восполнить финансовый дефицит компании. В феврале Fitch повысило рейтинг МХП после того, как группа рефинансировала $550 млн долга в рамках первого с начала полномасштабного вторжения выпуска корпоративных облигаций в Украине.

"Восстановление доверия инвесторов помогло группе продолжить расширение. В прошлом году МХП приобрела испанскую группу UVESA за €271 млн, а в этом году — крупнейшего производителя птицы в Греции Nitsiakos. В прошлом году выручка выросла до $3,8 млрд, а после интеграции недавних приобретений, по прогнозам, достигнет €5,5 млрд", — пишут журналисты.

На крупнейшем предприятии МХП в Винницкой области 1 500 работников производят 240 млн единиц куриного мяса в год.

"Российские ракетные и дронные атаки вынудили ввести новые протоколы безопасности, а МХП ускорил автоматизацию, чтобы ночью комплекс практически оставался без людей, рассказал руководитель предприятия Руслан Волков.

Компания остается предметом споров среди европейских конкурентов. Польша, Венгрия и Словакия сохраняют запреты на импорт украинской птицы, вопреки правилам ЕС", — пишет FT.

Читайте также: МХП Косюка отказалась от своего проекта в Хорватии. В чём причина?

Импорт птицы из Украины в ЕС почти удвоился — со 103 тысяч тонн в 2021 году до 200 тысяч тонн в прошлом году. Тогда Украина обеспечила более пятой части всей птицы, поступавшей в ЕС.

Представитель МХП выступил на конференции польских производителей мяса, заявив, что украинский экспорт будет способствовать продовольственной безопасности Европы и снизит зависимость от Бразилии.

По его словам, в течение пяти лет Европе понадобится дополнительно 1,6 млн тонн продукции, чтобы удовлетворить спрос.

"Вступление в ЕС даст МХП право на значительную поддержку со стороны европейских фермеров. Однако считается маловероятным, что Украина присоединится к ЕС в ближайшее время. Это связано как с длительностью процесса вступления, так и с оппозицией внутри стран-членов, которую частично подпитывает беспокойство фермеров по поводу нового наплыва сельскохозяйственного импорта", — отметили авторы.

Читайте также: МХП Косюка покупает 70% греческого производителя мяса Nitsiakos