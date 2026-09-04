МХП Косюка перетворюється на одного з найбільших гравців європейського ринку птиці, - Financial Times

Компанія МХП Юрія Косюка розширила присутність по всій Європі під час війни та опинилася в центрі однієї з найбільш політично гострих продовольчих суперечок у ЄС.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там розповіли, що президент Франції Макрон колись скаржився, що стрімке зростання імпорту української курятини до ЄС збагачує "цього пана".

"Для Києва МХП є доказом того, що українська компанія здатна вистояти під час вторгнення, зберігати робочі місця та залучати кошти на міжнародних ринках.

Але для багатьох фермерів ЄС це зовсім інше: птахівницький гігант із низькою собівартістю, якому допомогли воєнні торговельні поступки Брюсселя і який загрожує витіснити їх із власних ринків", - йдеться в матеріалі.

FT зазначає, що європейські аграрні організації обурило рішення ЄС скасувати мита та квоти на українські продовольчі товари, а також надання МХП €300 млн кредитів Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Виконавчий голова МХП Джон Річ відкинув ці звинувачення як політичні спекуляції. У МХП заявили, що їхня "конкурентна перевага ґрунтується на ефективності управління, інвестиціях і продуктивності, а не на преференційних умовах".

Що відомо про Косюка?

Видання зазначає, що мільярдер створив один із перших у Європі вертикально інтегрованих бізнесів, контролюючи розведення та вирощування птиці, забій, переробку й пакування. У 2008 році компанія вийшла на Лондонську фондову біржу.

У 2018 році МХП почав експортувати до ЄС курячу грудку з невеликою частиною крила, кістки та шкіри, що дозволяло обходити квоти на імпорт української курячої грудки до ЄС.

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"У стислому описі Європейської комісії занепокоєння держав-членів у 2018 році зазначалося, що "хоча описану процедуру імпорту українського м’яса можна вважати обходом тарифних квот на птицю, вона не є незаконною", - зауважує видання.

За словами представника ЄС, це стало ранньою ознакою того, що МХП "дотримується букви правил, але не духу законодавства ЄС".

Згодом лазівку, яка дозволяла обходити квоти, закрили.

У МХП заявили, що "сама Єврокомісія дійшла висновку, що дії МХП не були незаконними". У компанії наголосили, що МХП "конкурував за правилами, встановленими ЄС".

У МХП також додали, що дотримуються ключових вимог ЄС, а виробництво контролюється органами влади ЄС та України "так само, як це відбувається в Польщі чи будь-якій іншій країні ЄС".

Війна

Початок повномасштабного вторгнення РФ призвів до блокади Чорного моря, дефіциту робочої сили через мобілізацію працівників до війська та постійної загрози ракетних і дронових атак

"МХП втратив доступ до важливих джерел фінансування. Зниження суверенних кредитних рейтингів вдарило по корпоративних позичальниках, а валютні обмеження змусили багатьох інституційних інвесторів залишити компанію", - йдеться в матеріалі.

За даними МХП, у березні минулого року безпілотник Shahed влучив в один із її виробничих об’єктів. Попри зростання в інших напрямках, внутрішнє виробництво МХП у 2025 році скоротилося на 5%.

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Однак із часом боргові інвестори допомогли заповнити фінансовий дефіцит компанії. У лютому Fitch підвищило рейтинг МХП після того, як група рефінансувала $550 млн боргу в рамках першого з початку повномасштабного вторгнення випуску корпоративних облігацій в Україні.

"Відновлення довіри інвесторів допомогло групі продовжити розширення. Минулого року МХП придбав іспанську групу UVESA за €271 млн, а цього року — найбільшого виробника птиці в Греції Nitsiakos. Минулого року виручка зросла до $3,8 млрд, а після інтеграції нещодавніх придбань, за прогнозами, сягне €5,5 млрд", - пишуть журналісти.

На найбільшому підприємстві МХП у Вінницькій області 1 500 працівників вироблять 240 млн одиниць курятини на рік.

"Російські ракетні та дронові атаки змусили запровадити нові протоколи безпеки, а МХП прискорив автоматизацію, щоб уночі комплекс практично залишався без людей, розповів керівник підприємства Руслан Волков.

Компанія залишається предметом суперечок серед європейських конкурентів. Польща, Угорщина та Словаччина зберігають заборони на імпорт української птиці, всупереч правилам ЄС", - пише FT.

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Імпорт птиці з України до ЄС майже подвоївся - зі 103 тисяч тонн у 2021 році до 200 тисяч тонн минулого року. Тоді Україна забезпечила понад п'яту частину всієї птиці, яка надходила до ЄС.

Представник МХП виступив на конференції польських виробників м’яса, заявивши, що український експорт сприятиме продовольчій безпеці Європи та зменшить залежність від Бразилії.

За його словами, протягом п’яти років Європі знадобиться додатково 1,6 млн тонн продукції, щоб задовольнити попит.

"Вступ до ЄС дасть МХП право на значну підтримку європейських фермерів. Однак вважається малоймовірним, що Україна приєднається до ЄС найближчим часом. Це пов’язано як із тривалістю процесу вступу, так і з опозицією всередині країн-членів, яку частково підживлює занепокоєння фермерів щодо нового напливу сільськогосподарського імпорту", - зауважили автори.

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