Запорожская ОГА получила нового руководителя: Зеленский назначил Семикина и.о.
Президент Владимир Зеленский освободил Ивана Федорова от должности главы Запорожской областной государственной администрации. Временное исполнение обязанностей главы ОГА возложено на его заместителя Михаила Семикина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы № 871/2026 и 872/2026 опубликованы на сайте главы государства.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины назначил главу Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Михаил Семикин родился 22 мая 1986 года в Мелитополе.
В 2009–2016 годах преподавал в Мелитопольском государственном педагогическом университете им. Богдана Хмельницкого.
В 2016–2019 гг. — начальник отдела культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области.
В 2019–2022 гг. — управляющий делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области.
В 2022–2024 гг. – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области.
Что этому предшествовало?
Федоров возглавлял Запорожскую областную военную администрацию с февраля 2024 года.
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