Запорізька ОДА отримала нового керівника: Зеленський призначив Семікіна т.в.о.
Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов’язків очільника ОДА покладено на його заступника Михайла Семікіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази № 871/2026 і 872/2026 опубліковано на сайті глави держави.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України призначив очільника Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року у Мелітополі.
У 2009-2016 роках викладав у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького.
У 2016-2019 рр. – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.
У 2019-2022 рр. – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.
У 2022-2024 рр. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Що передувало?
Федоров очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію з лютого 2024 року.
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