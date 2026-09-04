Запорізька ОДА отримала нового керівника: Зеленський призначив Семікіна т.в.о.

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов’язків очільника ОДА покладено на його заступника Михайла Семікіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази № 871/2026 і 872/2026 опубліковано на сайті глави держави.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України призначив очільника Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року у Мелітополі.

У 2009-2016 роках викладав у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького.

У 2016-2019 рр. – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У 2019-2022 рр. – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У 2022-2024 рр. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

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Що передувало?

Федоров очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію з лютого 2024 року.