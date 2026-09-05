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Новости Мониторинг прекращения огня
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ВСУ выполняют поставленные задачи по обороне Украины в соответствии с планом, - Главное управление коммуникаций ВСУ

Действует ли перемирие на фронте

ВСУ продолжают выполнять поставленные задачи по обороне Украины в соответствии с планом.

Об этом сообщили в Главном управлении по коммуникациям ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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"Режим прекращения огня не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме", — сказал собеседник.

В эфире "Суспільне Студія" командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов сообщил, что имеется распоряжение от Генштаба ВСУ не наносить удары на оперативную глубину. Что касается тактического уровня, ограничений на ведение огня и боевых действий в подразделении не вводили.

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СМИ продолжают получать информацию от подразделений Сил обороны о распоряжении соблюдать режим тишины. Собеседники из управления двух бригад в Донецкой области опровергают информацию о его введении, как и в бригаде, находящейся на севере Харьковской области.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 5-6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.

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военнослужащие (6885) перемирие (1784) ВСУ (8359)
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Топ комментарии
+6
Це ж було вже!
Завдання з оборони України від Зеленського з 2019 року - "Надо просто перестать стрелять!"
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05.09.2026 10:31 Ответить
+4
Плани по здачі території і односторонньому "перемир'ю" точно йдуть за планом, що в них ще за плани, загадка, скоро побачимо.
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05.09.2026 10:44 Ответить
+3
І Мадяр вже притих, ні по складам з трусами ні по Криму нічого не летить вже давно, а після "40 денної операції по примусу" там наче взагалі непридатна територія повинна бути! Але мабуть ні, паливо є світло є і ще й обстрілюють звідти..Я з самого початку вторгення казав що ця війна це великий договірняк зешобли з кремлем, не здивуюся якщо воно так і буде.
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05.09.2026 10:51 Ответить

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