ВСУ выполняют поставленные задачи по обороне Украины в соответствии с планом, - Главное управление коммуникаций ВСУ

ВСУ продолжают выполнять поставленные задачи по обороне Украины в соответствии с планом.

Об этом сообщили в Главном управлении по коммуникациям ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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"Режим прекращения огня не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме", — сказал собеседник.

В эфире "Суспільне Студія" командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов сообщил, что имеется распоряжение от Генштаба ВСУ не наносить удары на оперативную глубину. Что касается тактического уровня, ограничений на ведение огня и боевых действий в подразделении не вводили.

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СМИ продолжают получать информацию от подразделений Сил обороны о распоряжении соблюдать режим тишины. Собеседники из управления двух бригад в Донецкой области опровергают информацию о его введении, как и в бригаде, находящейся на севере Харьковской области.

Что этому предшествовало?

Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 5-6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.

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