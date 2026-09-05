ЗСУ виконують визначені завдання з оборони України згідно з планом, - Головне управління комунікацій ЗСУ

ЗСУ продовжують виконувати визначені завдання з оборони України, згідно з планом.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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"Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", - сказав співрозмовник.

В ефірі Суспільне Студія командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов повідомив, що є розпорядження від Генштабу ЗСУ не вести ураження на оперативну глибину. Що стосується тактичного рівня, обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у підрозділі не вводили.

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ЗМІ продовжують отримувати інформацію від підрозділів Сил оборони щодо вказівки дотримання режиму тиші. Співрозмовники з управління двох бригад на Донеччині спростовують інформацію про його запровадження, як і у бригаді, що перебуває на півночі Харківщини.

Що передувало?

Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.

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