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Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву, - Песков

Путин приказал три дня не наносить удары по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал распоряжение с полуночи сегодняшнего дня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Первые подробности

"Путин отдал распоряжение с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить удары по Киеву", — сообщил Песков ТАСС.

Больше о заявлении российского диктатора на данный момент не известно.

Как известно, Путин уже неоднократно объявлял режим тишины, однако подконтрольные ему войска нарушали его.

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Что предшествовало?

  • Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 5–6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.
  • На данный момент Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Москву.

Новость будет обновляться

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Автор: 

Киев (27380) Песков Дмитрий (2099) путин владимир (21866) прекращения огня (460)
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Топ комментарии
+16
Якраз, тривога по Києву! Мабуть, Молдова буде бомбити...
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05.09.2026 15:11 Ответить
+14
А по іншій території України можна *******
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05.09.2026 15:04 Ответить
+11
Це по Києву ,а по інших містах можна ? допоки воно не здохне терор продовжуватимется ,це маняк убивця варвар.
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05.09.2026 15:03 Ответить

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