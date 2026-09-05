Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал распоряжение с полуночи сегодняшнего дня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Первые подробности

"Путин отдал распоряжение с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить удары по Киеву", — сообщил Песков ТАСС.

Больше о заявлении российского диктатора на данный момент не известно.

Как известно, Путин уже неоднократно объявлял режим тишины, однако подконтрольные ему войска нарушали его.

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Что предшествовало?

Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 5–6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.

На данный момент Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Москву.

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