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Путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву, - Пєсков

путін наказав 3 дні не бити на Києву

Російський диктатор Володимир Путін начебто дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Перші деталі

"Путін дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву", - повідомив Пєсков ТАСС.

За його словами, це пов'язано з підготовкою контактів з американцями.

Більше про заяву російського диктатора на цю мить не відомо.

Як відомо, Путін вже неодноразово оголошував режим тиші, втім підконтрольні йому війська порушували його.

Також читайте: РФ проігнорувала режим тиші, але під час візиту Віткоффа і Кушнера ударів по Києву може не бути, - Буданов

Що передувало?

  • Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.
  • Наразі Віткофф і Кушнер вже прибули до Москви.

Новина оновлюватиметься

Також читайте: Сили оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на фронті з 5 до 8 вересня

Автор: 

Київ (16970) Пєсков Дмитро (1805) путін володимир (13593) припинення вогню (459)
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Топ коментарі
+9
Якраз, тривога по Києву! Мабуть, Молдова буде бомбити...
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05.09.2026 15:11 Відповісти
+6
А по іншій території України можна *******
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05.09.2026 15:04 Відповісти
+4
Це по Києву ,а по інших містах можна ? допоки воно не здохне терор продовжуватимется ,це маняк убивця варвар.
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05.09.2026 15:03 Відповісти

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