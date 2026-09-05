Путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін начебто дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Перші деталі

"Путін дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву", - повідомив Пєсков ТАСС.

За його словами, це пов'язано з підготовкою контактів з американцями.

Більше про заяву російського диктатора на цю мить не відомо.

Як відомо, Путін вже неодноразово оголошував режим тиші, втім підконтрольні йому війська порушували його.

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Що передувало?

Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.

Наразі Віткофф і Кушнер вже прибули до Москви.

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