Путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін начебто дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Перші деталі
"Путін дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву", - повідомив Пєсков ТАСС.
За його словами, це пов'язано з підготовкою контактів з американцями.
Більше про заяву російського диктатора на цю мить не відомо.
Як відомо, Путін вже неодноразово оголошував режим тиші, втім підконтрольні йому війська порушували його.
Що передувало?
- Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.
- Наразі Віткофф і Кушнер вже прибули до Москви.
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Топ коментарі
+9 Evgen Karpenko
показати весь коментар05.09.2026 15:11 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #620706
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+4 Володимир Омельянов
показати весь коментар05.09.2026 15:03 Відповісти Посилання
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