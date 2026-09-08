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Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
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У России нет ресурсов для повторного наступления на Киев с севера, разведка не видит угрозы, - командующий НГУ Пивненко

Армия РФ теряет позиции в Украине, пишут СМИ

В РФ в настоящее время отсутствуют необходимые ресурсы и группировки войск для развертывания повторного наступления на Киев с белорусского направления.

Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью на YouTube-канале LB Live, сообщает Цензор.НЕТ.

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Существует ли угроза наступления на Киев?

Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей", - сказал Пивненко.

По его словам, для создания буферной зоны шириной 10-20 километров России понадобилось бы более 70 тысяч военнослужащих.

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"Мы этого не видим, разведка этого не видит", - отметил командующий НГУ.

Что этому предшествовало?

  • Ранее Зеленский сообщал, что РФ может пойти в наступление на Киевскую и Черниговскую области в случае успехов на востоке.
  • В ГУР также предполагают, что ближе к февралю РФ может начать наступление на севере Украины, если проведет мобилизацию.

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Автор: 

Пивненко Александр (52)
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