У России нет ресурсов для повторного наступления на Киев с севера, разведка не видит угрозы, - командующий НГУ Пивненко
В РФ в настоящее время отсутствуют необходимые ресурсы и группировки войск для развертывания повторного наступления на Киев с белорусского направления.
Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью на YouTube-канале LB Live, сообщает Цензор.НЕТ.
Существует ли угроза наступления на Киев?
Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей", - сказал Пивненко.
По его словам, для создания буферной зоны шириной 10-20 километров России понадобилось бы более 70 тысяч военнослужащих.
"Мы этого не видим, разведка этого не видит", - отметил командующий НГУ.
Что этому предшествовало?
- Ранее Зеленский сообщал, что РФ может пойти в наступление на Киевскую и Черниговскую области в случае успехов на востоке.
- В ГУР также предполагают, что ближе к февралю РФ может начать наступление на севере Украины, если проведет мобилизацию.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль