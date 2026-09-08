Росія не має ресурсів для повторного наступу на Київ з півночі, розвідка не бачить загрози, - командувач НГУ Півненко
У РФ наразі відсутні необхідні ресурси та угруповання військ для розгортання повторного наступу на Київ з білоруського напрямку.
Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав в інтерв'ю на Ютуб-каналі LB Live, інформує Цензор.НЕТ.
Чи є загроза наступу на Київ?
Поки в них немає наступальних можливостей на цьому напрямку, тому що немає стільки людей", - сказав Півненко.
За його словами, для створення буферної зони завширшки 10-20 кілометрів Росії знадобилося б понад 70 тисяч військовослужбовців.
"Ми цього не бачимо, розвідка цього не бачить", - зазначив командувач НГУ.
Що передувало?
- Раніше Зеленський повідомляв, що РФ може піти в наступ на Київщину та Чернігівщину у разі успіхів на сході.
- В ГУР також передбачають, що ближче до лютого РФ може розпочати наступ на півночі України, якщо проведе мобілізацію.
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