Росія не має ресурсів для повторного наступу на Київ з півночі, розвідка не бачить загрози, - командувач НГУ Півненко

У РФ наразі відсутні необхідні ресурси та угруповання військ для розгортання повторного наступу на Київ з білоруського напрямку.

Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав в інтерв'ю на Ютуб-каналі LB Live, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи є загроза наступу на Київ?

Поки в них немає наступальних можливостей на цьому напрямку, тому що немає стільки людей", - сказав Півненко.

За його словами, для створення буферної зони завширшки 10-20 кілометрів Росії знадобилося б понад 70 тисяч військовослужбовців.

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"Ми цього не бачимо, розвідка цього не бачить", - зазначив командувач НГУ.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ може піти в наступ на Київщину та Чернігівщину у разі успіхів на сході.

В ГУР також передбачають, що ближче до лютого РФ може розпочати наступ на півночі України, якщо проведе мобілізацію.

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