МИД Украины подтвердил просьбу Китая не наносить удары по российскому Владивостоку на время визита делегации КНР

Украина недавно получила обращение от Китая с просьбой не наносить удары по той части территории РФ, а именно по Владивостоку, где находилась высокопоставленная делегация КНР.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге во вторник в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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Подтверждение МИД

Украинская сторона приняла к сведению это обращение, сообщил пресс-секретарь МИД.

"Что касается Китая и просьбы не наносить удары по Владивостоку. Мы, как правило, такие вещи не комментируем, честно говоря, публично. Но поскольку вы уже спросили: я могу подтвердить, что, действительно, в МИД Украины официально обратилась китайская сторона с просьбой не наносить удары по той части территории Российской Федерации, где будет находиться высокопоставленная делегация КНР. Такое обращение было", - сказал Тихий.

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По словам пресс-секретаря, подобные обращения поступали и ранее - когда высокопоставленные чиновники Китая находились на территории России.

Тихий считает, что подобные обращения являются "признанием субъектности Украины", призвав обратить внимание на то, "где на карте находится Владивосток".

Контекст

Ранее Kyodo News со ссылкой на осведомленные о ситуации источники сообщало, что китайский вице-премьер Дин Сюэсян на днях прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. На этом фоне Китай просил Украину не наносить удары по Владивостоку.

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