МЗС України підтвердило прохання Китаю не бити по російському Владивостоку на час візиту делегації КНР

Україна нещодавно отримала звернення від Китаю з проханням не завдавати ударів по тій частині території РФ, а саме Владивостоку, де перебувала делегація КНР високого рівня.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу у вівторок у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Підтвердження МЗС

Українська сторона взяла до відома це звернення, повідомив речник МЗС.

"Те, що стосується Китаю і прохання не бити по Владивостоку. Ми, зазвичай, такі речі не коментуємо, чесно кажучи, публічно. Але оскільки ви вже спитали: я можу підтвердити, що, дійсно, до МЗС України звернулася китайська сторона офіційно з запитом не наносити ударів по тій частині території Російської Федерації, де буде перебувати делегація КНР високого рівня. Таке звернення було", — сказав Тихий.

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За словами речника, подібні звернення надходили й раніше — коли високопосадовці Китаю перебували на території Росії.

Тихий вважає, що подібні звернення є "визнанням суб'єктності України", закликавши звернути увагу на те, "де на карті знаходиться Владивосток".

Контекст

Раніше Kyodo News із посиланням на обізнані із ситуацією джерела писало, що китайський віцепрем'єр Дін Сюесян днями приїхав до Владивостока на Східний економічний форум. На тлі цього Китай просив Україну не завдавати ударів по Владивостоку.

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