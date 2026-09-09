Практика станет оплачиваемой: студентам профобразования будут платить за выполненную работу
С 1 сентября 2026 года учащиеся профессиональных учебных заведений будут получать вознаграждение за работу, выполняемую в ходе производственной практики. Кабинет Министров утвердил новый порядок практической подготовки, который определяет правила прохождения практики на предприятиях и в других субъектах хозяйствования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1071 и сообщении Министерства образования и науки Украины.
За работу во время практики студентам будут платить
Практическая подготовка является обязательной частью обучения в учреждениях профессионального образования. Она может проходить в форме производственного обучения, производственной практики или в других формах, предусмотренных законодательством.
Новый порядок предусматривает оплату в случаях, когда учащийся во время производственной практики фактически выполняет трудовые функции работника предприятия.
Для этого работодатель должен заключить с обучающимся студенческий трудовой договор. Один экземпляр такого документа предприятие должно передать учреждению профессионального образования в течение семи календарных дней с момента допуска студента к работе.
Теперь все средства за фактически выполненную работу будут выплачиваться непосредственно учащемуся. Ранее до 50% заработной платы за время практики могли перечисляться учебному заведению.
"В этом случае вознаграждение является обязательным, а выплата осуществляется на счет учащегося на основании студенческого трудового договора", — говорится в сообщении.
Производственное обучение может проходить бесплатно. В то же время предприятие при таких условиях может выплачивать учащемуся вознаграждение или оказывать иную материальную поддержку.
Предприятия должны создать безопасные условия
Предприятия, принимающие учащихся профессионального образования на практику, должны обеспечить безопасные условия труда и провести необходимые инструктажи.
Студентам должен быть предоставлен доступ к оборудованию, технологиям и документации, необходимым для выполнения программы практики. При необходимости предприятие также должно обеспечить их спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Работодатель должен вести учет работы, выполненной каждым студентом, не привлекать студентов к задачам, не связанным с программой практики и будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечивать выплату вознаграждения за выполненную работу.
После завершения практики работодатель должен предоставить студенту характеристику.
Учреждения профессионального образования будут заключать с предприятиями договоры о прохождении практической подготовки. Срок таких договоров не может превышать пяти лет.
Сам стажер также может предложить предприятие для прохождения практики. Для этого требуется согласование учебного заведения и соответствующий договор.
Новые правила также позволяют совершеннолетним абитуриентам проходить практику в выходные и вечерние часы или по гибкому графику. Для них предусмотрена обязательная оплата фактически выполненной работы.
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