Практика станет оплачиваемой: студентам профобразования будут платить за выполненную работу

С 1 сентября 2026 года учащиеся профессиональных учебных заведений будут получать вознаграждение за работу, выполняемую в ходе производственной практики. Кабинет Министров утвердил новый порядок практической подготовки, который определяет правила прохождения практики на предприятиях и в других субъектах хозяйствования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1071 и сообщении Министерства образования и науки Украины.

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За работу во время практики студентам будут платить

Практическая подготовка является обязательной частью обучения в учреждениях профессионального образования. Она может проходить в форме производственного обучения, производственной практики или в других формах, предусмотренных законодательством.

Новый порядок предусматривает оплату в случаях, когда учащийся во время производственной практики фактически выполняет трудовые функции работника предприятия.

Для этого работодатель должен заключить с обучающимся студенческий трудовой договор. Один экземпляр такого документа предприятие должно передать учреждению профессионального образования в течение семи календарных дней с момента допуска студента к работе.

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Теперь все средства за фактически выполненную работу будут выплачиваться непосредственно учащемуся. Ранее до 50% заработной платы за время практики могли перечисляться учебному заведению.

"В этом случае вознаграждение является обязательным, а выплата осуществляется на счет учащегося на основании студенческого трудового договора", — говорится в сообщении.

Производственное обучение может проходить бесплатно. В то же время предприятие при таких условиях может выплачивать учащемуся вознаграждение или оказывать иную материальную поддержку.

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Предприятия должны создать безопасные условия

Предприятия, принимающие учащихся профессионального образования на практику, должны обеспечить безопасные условия труда и провести необходимые инструктажи.

Студентам должен быть предоставлен доступ к оборудованию, технологиям и документации, необходимым для выполнения программы практики. При необходимости предприятие также должно обеспечить их спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Работодатель должен вести учет работы, выполненной каждым студентом, не привлекать студентов к задачам, не связанным с программой практики и будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечивать выплату вознаграждения за выполненную работу.

После завершения практики работодатель должен предоставить студенту характеристику.

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Учреждения профессионального образования будут заключать с предприятиями договоры о прохождении практической подготовки. Срок таких договоров не может превышать пяти лет.

Сам стажер также может предложить предприятие для прохождения практики. Для этого требуется согласование учебного заведения и соответствующий договор.

Новые правила также позволяют совершеннолетним абитуриентам проходить практику в выходные и вечерние часы или по гибкому графику. Для них предусмотрена обязательная оплата фактически выполненной работы.

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