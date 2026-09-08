Практика стане оплачуваною: студентам профосвіти платитимуть за виконану роботу

З 1 вересня 2026 року здобувачі професійної освіти отримуватимуть винагороду за роботу, яку виконують під час виробничої практики. Кабінет Міністрів затвердив новий порядок практичної підготовки, який визначає правила проходження практики на підприємствах та в інших суб’єктів господарювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів №1071 та повідомленні Міністерства освіти і науки України.

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За роботу під час практики студентам платитимуть

Практична підготовка є обов’язковою частиною навчання у закладах професійної освіти. Вона може проходити у формі виробничого навчання, виробничої практики або в інших формах, передбачених законодавством.

Новий порядок передбачає оплату у випадках, коли здобувач освіти під час виробничої практики фактично виконує трудові функції працівника підприємства.

Для цього роботодавець має укласти зі здобувачем студентський трудовий договір. Один примірник такого документа підприємство повинно передати закладу професійної освіти протягом семи календарних днів від моменту допуску студента до роботи.

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Тепер усі кошти за фактично виконану роботу виплачуватимуть безпосередньо здобувачу освіти. Раніше до 50% заробітної плати за час практики могли перераховувати закладу освіти.

"У цьому випадку винагорода є обов’язковою, а виплату здійснюють на рахунок здобувача на підставі студентського трудового договору", — йдеться у повідомленні.

Виробниче навчання може проходити безоплатно. Водночас підприємство за таких умов може виплачувати здобувачу винагороду або надавати іншу матеріальну підтримку.

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Підприємства мають створити безпечні умови

Підприємства, які приймають здобувачів професійної освіти на практику, повинні забезпечити безпечні умови праці та провести необхідні інструктажі.

Студентам мають надати доступ до обладнання, технологій і документації, необхідних для виконання програми практики. За потреби підприємство також повинно забезпечити їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Роботодавець має вести облік виконаної кожним здобувачем роботи, не залучати студентів до завдань, не пов’язаних із програмою практики та майбутньою професійною діяльністю, а також забезпечувати виплату винагороди за виконану роботу.

Після завершення практики роботодавець має надати здобувачу характеристику.

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Заклади професійної освіти укладатимуть із підприємствами договори про проходження практичної підготовки. Строк таких договорів не може перевищувати п’яти років.

Сам здобувач також може запропонувати підприємство для проходження практики. Для цього потрібні погодження закладу освіти та відповідний договір.

Нові правила також дають змогу повнолітнім здобувачам проходити практику у вихідні та вечірні години або за гнучким графіком. Для них передбачена обов’язкова оплата фактично виконаної роботи.

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