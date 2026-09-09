Киевские театры не будут приостанавливать спектакли во время "желтых" тревог: зрители сами будут решать, идти ли в укрытие
Часть киевских театров изменила правила проведения спектаклей после введения в столице дифференцированной системы воздушных тревог. Теперь при "желтом" уровне опасности представления не будут прерываться, а зрители сами будут решать, оставаться в зале или укрываться.
О новых правилах сообщили Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки, Киевская опера, Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра и Молодой театр, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, если объявлен "желтый" уровень, спектакль будет продолжаться. Посетители смогут по своему усмотрению оставаться в зрительном зале, здании или на территории театра. Если такая тревога начнется еще до начала спектакля, его проведут по обычному графику.
В то же время зритель, решивший покинуть театр из-за "желтой" тревоги, должен сообщить об этом дежурному администратору. После этого билет можно будет обменять на другой спектакль или другую дату.
При "красном" уровне спектакли будут приостанавливаться
Другие правила будут действовать в случае объявления "красного" уровня угрозы. Показ спектакля приостановят, а зрителям необходимо будет перейти в ближайшее укрытие.
После отбоя тревоги или снижения уровня опасности до "желтого" показ возобновят.
Отдельное предупреждение сделали в Киевской опере. Там заявили, что администрация будет следить за ситуацией с безопасностью и в случае непосредственной угрозы для Подольского района может приостановить спектакль даже при "желтом" уровне.
В то же время о переходе на новый порядок работы публично сообщили пока не все театры столицы. В частности, Национальный театр имени Ивана Франко и Театр на Подоле пока не обнародовали отдельных правил проведения спектаклей в зависимости от "желтого" или "красного" уровня.
Что означают "желтая" и "красная" тревоги в Киеве
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах заработала в Киеве с 6 сентября. "Желтый" уровень означает угрозу со стороны дронов. "Красный" объявляют в случае массированной дроновой, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой угрозы. Если тип опасности меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее — отдельного отбоя между различными типами угроз не объявляют.
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