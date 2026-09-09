Київські театри не зупинятимуть вистави під час "жовтих" тривог: глядачі самі вирішуватимуть, чи йти в укриття

Частина київських театрів змінила правила проведення вистав після запровадження у столиці диференційованої системи повітряних тривог. Тепер за "жовтого" рівня небезпеки покази не зупинятимуть, а глядачі самі вирішуватимуть, залишатися в залі чи йти в укриття.

Про нові правила повідомили Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, Київська опера, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра та Молодий театр, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, якщо оголошено "жовтий" рівень, вистава триватиме. Відвідувачі зможуть на власний розсуд залишатися у глядацькій залі, будівлі чи на території театру. Якщо така тривога почнеться ще до вистави, її проведуть за звичайним графіком.

Водночас глядач, який вирішить залишити театр через "жовту" тривогу, має повідомити про це чергового адміністратора. Після цього квиток можна буде обміняти на іншу виставу або іншу дату.

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За "червоного" рівня вистави зупинятимуть

Інші правила діятимуть у разі оголошення "червоного" рівня загрози. Показ вистави зупинять, а глядачам необхідно буде перейти до найближчого укриття.

Після відбою тривоги або зниження рівня небезпеки до "жовтого" показ поновлюватимуть.

Окреме застереження зробили у Київській опері. Там заявили, що адміністрація стежитиме за безпековою ситуацією і в разі безпосередньої загрози для Подільського району може призупинити виставу навіть за "жовтого" рівня.

Водночас про перехід на новий порядок роботи публічно повідомили ще не всі театри столиці. Зокрема, Національний театр імені Івана Франка та Театр на Подолі наразі не оприлюднили окремих правил проведення вистав залежно від "жовтого" чи "червоного" рівня.

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Що означають "жовта" та "червона" тривоги в Києві

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що диференційована система оповіщення про повітряні загрози запрацювала у Києві з 6 вересня. "Жовтий" рівень означає дронову небезпеку. "Червоний" оголошують у разі масованої дронової, ракетної або комбінованої ракетно-дронової загрози. Якщо тип небезпеки змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє – окремого відбою між різними типами загроз не оголошують.

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