Дело высокопоставленного чиновника "Укрзалізниці" о вымогательстве $100 тыс. направлено в суд, - САП

Сегодня, 9 сентября 2026 года, прокурор САП на основании материалов досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора департамента по вопросам экологической безопасности Департамента безопасности движения, охраны труда и экологической безопасности АО "Укрзалізниця".

Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, его обвиняют в просьбе и получении неправомерной выгоды за содействие в демонтаже или переносе железнодорожного полотна.

Установлено, что в конце 2025 года заместитель директора департамента по вопросам экологической безопасности Департамента безопасности движения, охраны труда и экологической безопасности АО "Укрзалізниця" обратился к представителю хозяйствующего субъекта, специализирующегося на добыче гранита и производстве щебневой продукции, о предоставлении неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долларов за демонтаж или перенос железнодорожного полотна, которое мешало предприятию осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность.

Должностное лицо АО "Укрзалізниця" было задержано в апреле текущего года после получения 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Сообщается, что действия этого лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что заместителю директора департамента экологической безопасности "Укрзалізниці" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн по делу о вымогательстве 100 тыс. долларов.

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