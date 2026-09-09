Справу топпосадовця "Укрзалізниці" щодо вимагання $100 тис. направлено до суду, - САП

Сьогодні, 9 вересня 2026 року, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо заступника директора департаменту з питань екологічної безпеки Департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, його обвинувачують у проханні та одержанні неправомірної вигоди за сприяння в демонтажі або перенесенні залізничної колії.

Встановлено, що наприкінці 2025 року заступник директора департаменту з питань екологічної безпеки Департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" висловив прохання представнику суб’єкта господарювання, що спеціалізується на видобутку граніту та виробництві щебеневої продукції, щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. доларів за демонтаж або перенесення залізничної колії, яка заважала підприємству здійснювати подальшу господарську діяльність.

Посадовця АТ "Укрзалізниця" затримали у квітні поточного року після одержання 100 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Повідомляється, що дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що заступнику директора департаменту екологічної безпеки "Укрзалізниці" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 4,3 млн грн у справі про вимагання $100 тисяч.

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