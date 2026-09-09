ПАРЕ предлагает направить замороженные активы РФ на выплату компенсаций Украине

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека призвал создать механизм для использования замороженных государственных активов России в целях выплаты Украине компенсаций в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Соответствующие проекты резолюции и рекомендации комитет одобрил на основе доклада британского парламентария Тони Вона.

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Российские активы могут быть направлены на выплату компенсаций Украине

В двух межгосударственных делах, инициированных Украиной, Европейский суд по правам человека уже признал Россию ответственной за серьезные нарушения прав человека, связанные с ее агрессивной войной.

В то же время сумма компенсации, которую Россия должна выплатить Украине, пока не определена.

В комитете отметили, что из-за масштаба нанесенного Украине ущерба суммы могут быть очень значительными.

"Присужденные суммы потенциально могут составлять миллиарды, десятки миллиардов или сотни миллиардов евро", - говорится в сообщении.

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Парламентарии пришли к выводу, что использование российских государственных активов для выплаты компенсаций Украине по делам, связанным с войной, будет соответствовать международному праву.

После начала полномасштабного вторжения России было заморожено около 260 млрд евро активов Центрального банка РФ. Примерно 210 млрд евро из них находятся в Европейском Союзе.

Комитет предложил создать под эгидой Совета Европы специальный финансовый механизм. Он должен получать российские активы и направлять средства Украине.

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В ПАСЕ хотят усилить исполнение решений ЕСПЧ

В ПАСЕ напомнили, что Россию исключили из Совета Европы 16 марта 2022 года. Через шесть месяцев она перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека.

В то же время Россия по-прежнему обязана выполнять решения ЕСПЧ в отношении нарушений, совершенных до прекращения действия Конвенции в отношении РФ.

"Это обязательство по международному праву не ослабевает со временем и не может быть отменено внутренним законодательством России".

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Комитет также призвал государства обеспечить возможность исполнения решений ЕСПЧ против России на национальном уровне.

Законодательство стран, в частности, должно позволять заявителям добиваться взыскания присужденных компенсаций до тех пор, пока РФ отказывается добровольно их выплачивать.

Кроме того, ПАСЕ предлагает создать открытый перечень лиц, причастных к масштабным нарушениям прав человека, установленным решениями ЕСПЧ, но до сих пор не привлеченных к ответственности.

В список предлагается включать:

лиц, причастных к масштабным нарушениям прав человека;

людей, которые до сих пор не привлечены к ответственности;

информацию, которую необходимо регулярно обновлять.

Перечень планируется передать государствам - членам Совета Европы, Европейскому союзу и Международному уголовному суду для введения адресных санкций или уголовного преследования.

Одобренные комитетом проекты резолюции и рекомендации планируется вынести на рассмотрение пленарного заседания ПАСЕ 30 сентября.