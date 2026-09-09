ПАРЄ пропонує спрямувати заморожені активи РФ на компенсації Україні

Комітет ПАРЄ з юридичних питань та прав людини закликав створити механізм для використання заморожених державних активів Росії на виплату Україні компенсацій за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Парламентської асамблеї Ради Європи.

Відповідні проєкти резолюції та рекомендації комітет схвалив на основі доповіді британського парламентарія Тоні Вона.

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Російські активи можуть спрямувати на компенсації Україні

У двох міждержавних справах, які ініціювала Україна, Європейський суд з прав людини вже визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини, пов’язані з її агресивною війною.

Водночас сума компенсації, яку Росія має виплатити Україні, поки що не визначена.

У комітеті зазначили, що через масштаб завданої Україні шкоди суми можуть бути дуже значними.

"Присуджені суми потенційно можуть становити мільярди, десятки мільярдів або сотні мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

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Парламентарії дійшли висновку, що використання російських державних активів для виплати компенсацій Україні у справах, пов’язаних із війною, відповідатиме міжнародному праву.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії було іммобілізовано близько 260 млрд євро активів Центрального банку РФ. Приблизно 210 млрд євро з них перебувають у Європейському Союзі.

Комітет запропонував створити під егідою Ради Європи спеціальний фінансовий механізм. Він має отримувати російські активи та спрямовувати кошти Україні.

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У ПАРЄ хочуть посилити виконання рішень ЄСПЛ

У ПАРЄ нагадали, що Росію виключили з Ради Європи 16 березня 2022 року. Через шість місяців вона перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини.

Водночас Росія залишається зобов’язаною виконувати рішення ЄСПЛ щодо порушень, скоєних до припинення дії Конвенції стосовно РФ.

"Це зобов’язання за міжнародним правом не слабшає з часом і не може бути скасоване внутрішнім законодавством Росії".

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Комітет також закликав держави забезпечити можливість виконання рішень ЄСПЛ проти Росії на національному рівні.

Законодавство країн, зокрема, має дозволяти заявникам домагатися стягнення присуджених компенсацій доти, доки РФ відмовляється добровільно їх виплачувати.

Крім того, ПАРЄ пропонує створити відкритий перелік осіб, причетних до масштабних порушень прав людини, встановлених рішеннями ЄСПЛ, але досі не притягнутих до відповідальності.

До списку пропонують включати:

осіб, причетних до масштабних порушень прав людини;

людей, які досі не притягнуті до відповідальності;

інформацію, яку мають регулярно оновлювати.

Перелік планують передавати державам — членам Ради Європи, Європейському Союзу та Міжнародному кримінальному суду для запровадження адресних санкцій або кримінального переслідування.

Схвалені комітетом проєкти резолюції та рекомендації планують винести на розгляд пленарного засідання ПАРЄ 30 вересня.