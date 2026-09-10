Убийство братьев Мосейчуков: Лучанову и другим военным 155-й бригады продлили меры пресечения

Военнослужащим 155-й механизированной бригады, подозреваемым в убийстве и похищении братьев Мосейчуков в Киевской области, продлили меры пресечения.

Об этом пишет hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Заседания проходили без участия СМИ.

Так, адвокат бывшего старшего сержанта 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова заявил, что его подзащитному продлили меру пресечения 6 сентября. Лучанов не будет подавать апелляцию и продолжит сотрудничать со следствием.

Адвокат бывшего старшего сержанта 155-й ОМБр Богдана Шурко заявил, чтоего подзащитному 3 сентября продлили содержание под стражей на месяц.

Он уже обжаловал это решение в Киевском апелляционном суде. Шурко обжаловал и первое заключение под стражу, однако Киевский апелляционный суд не успел рассмотреть его апелляцию.

Задержание также обжаловал Сергей Коломиец, которого следствие считает причастным к похищению братьев Мосейчуков.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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