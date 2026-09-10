Вбивство братів Мосейчуків: Лучанову та іншим військовим 155-ї бригади продовжили запобіжні заходи

Військовим 155-ї механізованої бригади, яких підозрюють у вбивстві та викраденні братів Мосейчуків на Київщині, продовжили запобіжні заходи.

Про це пише hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Засідання проходили без участі ЗМІ.

Так, адвокат екскомбрига 155 бригади Станіслава Лучанова заявив, що його підзахисному продовжили запобіжний захід 6 вересня. Лучанов не подаватиме апеляцію і продовжить співпрацювати зі слідством.

Адвокат колишнього головного сержанта 155 ОМБр Богдана Шурка заявив, що його підзахисному продовжили тримання під вартою на місяць 3 вересня.

Він вже оскаржив це рішення в Київському апеляційному суді. Шурко оскаржував і перше взяття під варту, однак Київський апеляційний суд не встиг розглянути його апеляцію.

Взяття під варту також оскаржував Сергій Коломієць, якого слідство вважає причетним до викрадення братів Мосейчуків.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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