Полковник Андрій Крока став новим командиром 155-ї ОМБр замість арештованого Лучанова

Новим командиром 155-ї окремої механізованої бригади замість арештованого Станіслава Лучанова став полковник Андрій Крока. До цього він обіймав посаду заступника командира 155-ї ОМБр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис бригади у соцмережі фейсбук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

155-та ОМБр отримала нового командира

"Сьогодні відбулася урочиста подія для 155 окремої механізованої бригади — Бойовий Прапор отримав командир бригади полковник Андрій Крока", - сказано в повідомленні.

Новопризначений комбриг під час церемонії заявив: "Я вірю, що разом ми відновимо світле ім'я 155 окремої механізованої бригади".

Читайте також: Екскомбрига 155 ОМБр Лучанова відправили під варту у справі про вбивство братів Мосейчуків

Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Дивіться також: На Дніпропетровщині знайшли зброю, яка може бути пов’язана з убивством братів Мосейчуків з Калинівки, - ВСП. ФОТО