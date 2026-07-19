Полковник Андрій Крока став новим командиром 155-ї ОМБр замість арештованого Лучанова
Новим командиром 155-ї окремої механізованої бригади замість арештованого Станіслава Лучанова став полковник Андрій Крока. До цього він обіймав посаду заступника командира 155-ї ОМБр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис бригади у соцмережі фейсбук.
155-та ОМБр отримала нового командира
"Сьогодні відбулася урочиста подія для 155 окремої механізованої бригади — Бойовий Прапор отримав командир бригади полковник Андрій Крока", - сказано в повідомленні.
Новопризначений комбриг під час церемонії заявив: "Я вірю, що разом ми відновимо світле ім'я 155 окремої механізованої бригади".
Що передувало
- У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
- Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
- Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
- За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
- За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
- В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
- Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.
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+16 Лариса Немезида #551154
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